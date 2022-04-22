彰化警掃黑84人送辦 大甲媽遶境滋事份子占半數

彰化縣警察局執行「全國同步掃黑行動」專案，掃蕩黑幫成員，共逮捕84人送辦，其中有45人是在今年大甲媽祖遶境在彰化市期間衝突事件中的滋事份子，彰化分局當場逮捕6名現行犯，隨後又陸續檢肅相關共犯39人到案。

彰化刑警大隊指出，這次專案共計檢肅治平目標5人及手下成員79人到案，並查獲鎮暴槍1把、子彈12顆、彈匣2個、刀械6枝、討債筆記本2本、存摺1本、提款卡1張及手機14枝，另查扣不法所得約2萬元、豪華休旅車及跑車3輛，成果豐碩。

大甲媽遶境滋事份子在彰化這波掃黑中就占了一半以上，大甲媽祖4月9日遶境彰化，行進三民路與永安路一帶時，有統促黨成員滋事引發衝突，警方第一時間逮捕6名現行犯，並陸續檢肅相關共犯39人到案。

其餘被逮非幫份子包括天道盟不倒會二林分會李姓會長及旗下成員計11人到案，彰化刑大指出，李嫌於2021年2月間曾因涉組織犯罪案遭彰化警局檢肅到案並經法院羈押4個月，卻不知悔悟，仍憑藉著不倒會二林分會分會長身分，指揮旗下成員於彰化二林鎮、大城鄉及芳苑鄉等地傾倒廢土，並向車隊收取保護費牟取暴利，若有業者不從，即教唆旗下小弟攔阻砂石車毆打司機、毀損車輛，進行恐嚇取財，全案依違反組織犯罪防制條例等罪嫌移請彰化地檢署偵辦。