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獨／因應年後選舉勤務 新北160校園無毒警力下月歸建
2020年8月，保總160名警力，以「無毒校園」專任警力支援新北市警察局下屬16個分局，兩年來針對校園毒品及新興毒品溯源查緝工作成果豐碩。下個月（2日）支援期滿，160名支援警力將歸建原單位。新北市警察局表示，感謝、肯定他們對轄內校園反毒做出的貢獻。
新北市警察局表示，為徹底將毒品趕出校園，並對新興毒品素員查緝。2020年警政署規劃，581名保一、四、五總隊107年年特班結訓警員，以「無毒校園」專任警力為名，支援全台各縣市培育校園反毒尖兵，全面防制學生遭受毒品危害。
新北警察局指出，2020年8月3日，160員「無毒校園」專任警力報到，開始為期兩年，支援新北市校園毒品及新興毒品溯源查緝工作。支援迄今，專任警力對協助偵辦少年案件助益甚大。近兩年師徒制經驗傳承，也都能獨立偵辦刑案，成為防制學生遭受毒品犯罪危害，建構安全無毒校園環境之「尖兵」。
據悉，為因應年底選舉勤務，新北市160員支援專任警力，將於下個月（5月）2日期滿返回原單位，對於相關無毒校園業務，新北市警察局說，會做調整以守護無毒校園工作，持續保持優良成效，展現維護無毒校園的決心。
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