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冒疫情風險 刑事局與高雄警聯手查獲租屋地下兵工廠

聯合報 / 記者林保光／即時報導

44歲的林姓男子涉嫌改造槍械，刑事局與高雄市警方聯手，趁警政署半個月來的的全國掃黑專案勤務，查出他在高雄市大社區租鐵皮屋，進屋查緝，發現屋內有27枝長、短槍，以及各式子彈300顆，依槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送法辦。

高雄市刑警大隊配合刑事局偵一大隊，追查林姓男子涉嫌改造槍械，4月12日高雄地方法院核發搜索票時，正值高雄市刑大主辦分隊1名警員的家人染疫，警員也受匡列，當天全隊接受快篩呈陰性，被要求請假自主健康管理，但因查案迫切，員警只得再出門查案，才攻堅查獲大批改造槍械。

據了解，刑事局去年8月接獲密報，指稱有1名身分不明的男子，利用深夜在高速公路開車試槍，警方調閱相關資料，才鎖定林姓男子涉案，高雄市刑大與刑事局組專案小組，歷經數月跟監、埋伏，才發現林經常深夜獨自前往高雄市大社工業區1處鐵皮屋，才向法院聲請搜索票。

4月12日警方攻堅進屋，發現宛如「地下兵工廠」，除了有CNC車床、銑床、砂輪機等機械，共查獲改造長槍3枝、手槍16把、模擬槍8把，以及各式子彈300多發，屋內還有不少改造槍械零件，包括貫通的槍管18枝、未貫通的槍管2支、槍枝滑套18支和火藥。

據悉，林姓男子已曾涉嫌將改造槍枝賣出，警方正追查買家，將全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移送高雄地檢署後經檢方聲押，法官裁定羈押禁見。

刑事局與高雄市刑大組專案小組，在林姓男子租屋，發現大批改造槍械。記者林保光／翻攝
刑事局與高雄市刑大組專案小組，在林姓男子租屋，發現大批改造槍械。記者林保光／翻攝

高雄市 槍枝 健康管理

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