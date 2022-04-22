警政署掃黑 查獲7幫派748人、槍械209把

警政署從4月6日到4月20日，實施今年度「第1波全國掃黑專案行動」，共查獲7幫派748人、各式槍械209把；包括日前的雲林進香團鬥毆、大甲媽祖遶境攔轎衝突及幫派分子隱身特定政黨公開活動造勢等嫌犯，全都在這波掃黑名單；另外警方也逮捕涉及詐欺、暴力討債和改造槍械等黑幫成員。

其中近年來在黑道相當活躍的竹聯幫明仁會，警方逮捕明仁會雙和組組長顏義紘等17人，顏嫌等人經營博弈、投資型詐欺集團；另外明仁會簡姓與闕姓核心幹部，各自經營地下錢莊及暴力犯罪集團，這次也被警方掃蕩，查扣贓款兩百多萬元及大批刀械。

林姓男子及呂姓男子，分別設立改造槍支工廠，警方收到線報查緝，查扣改造長槍4枝、改造短槍31枝、模擬槍123枝及改造槍械工具一批等證物，分別由刑事警察局偵查第一大隊及偵查第二大隊執行到案。