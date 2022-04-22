影／遭追討20萬元債務 士官槍傷債主 丟包後爛醉落網

陸軍航空特戰指揮部吳姓士官昨在北市和平東路3段談判時，涉嫌開槍射傷債主鄭男，警方於獲報後3小時在新店山區逮到爛醉的吳男，警方並在案發地點旁垃圾桶找到作案用改造槍彈。據了解，吳疑不滿遭鄭追討20萬元債務，涉持預藏改造手槍朝鄭頭部開一槍。

不滿遭追討20萬元債務，陸軍航空特戰指揮部吳姓士官昨涉嫌槍傷債主鄭男，丟包永和福和橋下停車場後，逃往新店山區，因爛醉3小時落網。記者王長鼎／翻攝

鄭男（25歲）頭部中槍後12小時才被警方尋獲，因尚有呼吸但傷勢嚴重並不樂觀，緊急醫搶救，因子彈還卡在頭部與頸脊之間，無法動手術取出，目前還在加護病房觀察中。據了解，存活機率僅一成，且就算撿回一命，也可能成為植物人。

永和警方懷疑吳男攜槍談判債務問題，涉嫌預謀行凶，警詢後今天下午將依槍砲、殺人等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

據了解，鄭男租屋在新北市中和區，人在嘉義的鄭妻昨天因連繫不上，求助民進黨籍立委余天助理後，昨天凌晨4時許先向嘉義市第一警分局報案協尋，中和警分局秀山派出所接獲嘉義警方轉報，依鄭男汽車車號及最後基地台發話地點，昨天中午12時許，在永和福和橋下永和長堤段停車場發現鄭男倒臥汽車後座，身上多處毆傷及血跡，無意識尚有生命跡象，送醫後發現鄭頭部傷勢為槍傷，案情出現大逆轉。

永和警方立即調閱永和堤外停車場監視器畫面，發現一輛可疑汽車尾隨鄭男汽車進入停場，警方以車追人，查出車主兒子在陸軍航空特戰指揮部的29歲吳姓士官涉有重嫌，昨天下午3時許，在新店直潭一帶發現鄭男渾身酒氣，躺在轎車旁呼呼大睡，待主力警員趕抵後叫醒他，問「是不是你開槍」，他睡眼惺忪坦承犯行，跟警方說，「本來是要跳河輕生，沒想到卻睡著了」。

據了解，吳男因沉迷地下簽賭及投資友人開發網路App，四處借款致積欠300多萬元債務，經家人協助償還後，仍不知悔改，日前再向鄭男借貸20萬元，但僅實拿12萬元，並約定10天後償還20萬元。

昨天凌晨鄭男開車前往北市和平東路3段吳男住處附近談判，吳男上車坐在後座後，疑似不滿利息太高，又沒錢償還，涉嫌持從網路購得改造手槍，近距離朝鄭男頭部開一槍，見吳男中槍流血，誤認吳男已死，一時驚慌，將人拖至後座，開車吳男汽車在北市及新北四處找尋棄置地點，最後連人帶車棄置在永和福和橋下堤外停場車，並找不知情的軍中退役同僚邱男，開吳男汽車接應逃離停車場，將邱送返家後，逃至新店直潭山區躲藏，仍被永和警方於接獲報案後3小時查獲到案。

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