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柬埔寨旅遊取假醫證明 50人詐保保險公司與健保700萬

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

保險業務員背景的詹姓男子，從2019年3月到2020年2月間，多次安排人到柬埔寨假旅遊，再以假住院方式取得當地偽造的診斷證明書，返國後再向健保署及各保險公司詐領保險理賠，共計詐領7百多萬元；金融法制暨犯罪防制中心，發覺詹嫌詐保集團返台申請海外就醫理賠件數大量增加，就診醫院明顯集中，向刑事局檢舉。

刑事局從2021年率續約談相關人到案，直到今年4月宣告破案，逮捕詹嫌及涉嫌詐保同夥共50人，查扣聯絡手機、保險理賠資料以及現金372萬元、價值約80萬元的賓士車輛一輛，警方訊問後依詐欺罪嫌送辦。

警方指出，詹嫌先協助同夥投保旅遊平安險，隨後安排同夥前往柬埔寨旅遊，由當地華人接到特定飯店或民宿休息，同時也由安排住宿的華人，取得偽造的醫療院所證明，返台後再自行申請理賠，健保署及各保險公司估算，詐保金額約778萬元，其中健保損失約135萬。

健保署指出，這類持國外醫療機構出具的不實診斷書，申請就醫自墊核退的案件，目的往往是為了向商業保險公司申報高額的保險理賠，儘管健保獲得費用不如商業保險來的高，但詐保行為對於健保資源仍造成侵蝕。

詹姓男子（前排中）安排人到柬埔寨旅遊，取得當地假醫療證明，再返國涉嫌詐保。記者廖炳棋／翻攝
詹姓男子（前排中）安排人到柬埔寨旅遊，取得當地假醫療證明，再返國涉嫌詐保。記者廖炳棋／翻攝
詹姓男子安排人到柬埔寨旅遊，取得當地假醫療證明，再返國，涉嫌詐保。記者廖炳棋／翻攝
詹姓男子安排人到柬埔寨旅遊，取得當地假醫療證明，再返國，涉嫌詐保。記者廖炳棋／翻攝
詹姓男子安排人到柬埔寨旅遊，取得當地假醫療證明，再返國，涉嫌詐保。記者廖炳棋／翻攝
詹姓男子安排人到柬埔寨旅遊，取得當地假醫療證明，再返國，涉嫌詐保。記者廖炳棋／翻攝
詹姓男子涉嫌詐保流程圖。記者廖炳棋／翻攝
詹姓男子涉嫌詐保流程圖。記者廖炳棋／翻攝

保險 健保 柬埔寨

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