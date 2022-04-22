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全國掃黑專案 逮治平對象96人

中央社 / 台北22日電

刑事局今天表示，日前發生幫派分子隱身特定政黨在廟會活動公開造勢，警方從6日至20日實施第一波全國掃黑專案，逮捕治平專案對象96人，涵蓋竹聯幫、天道盟、四海幫。

刑事局上午召開記者會，副局長李文章指出，警政署針對日前發生大甲媽祖遶境攔轎衝突等狀況，實施全國掃黑專案，全面掃蕩黑幫組織。

刑事局表示，這次掃黑專案逮捕幫派分子涉嫌組假投資詐騙集團，28歲顏姓男子為竹聯幫旗下堂口主要幹部，為擴大幫派規模，透過設置投資區塊鏈交易平台，吸引民眾投資進行詐騙賺錢，警方循線逮捕顏男等18人送辦。

27歲簡姓男子為竹聯幫旗下堂口主要幹部，平時經營詐騙集團、地下錢莊，並透過網路刊登借貸廣告，若有民眾借錢，就趁機騙取存摺等物，且為能取得被害人金錢，會拘禁被害人。刑事局與新北市警察局成立專案小組循線逮捕簡男等11人送辦。

刑事局指出，掃黑、打詐和肅槍是打擊幫派犯罪工作重點，此次掃黑專案行動，強力打擊當前活躍幫派分子經營詐騙集團，斬斷金流，且鎖定隱身特定政黨幫派公開活動，成功聚焦打擊，不容許幫派侵蝕政治及危害社會治安，將持續規劃掃黑專案。

幫派 詐騙集團 竹聯幫

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