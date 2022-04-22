台南通緝犯遇警攔查 衝撞警車後跳車逃逸被捕

43歲莊姓男子去年7月駕車，行經台南柳營義士路與環園東路2段口，員警發現該車車主遭通緝，將警車斜停該車右前方盤查，未料，莊男竟衝撞警車後加速離開，最後跳車逃逸被逮，且在車內查獲毒品，台南地院認他犯駕駛動力交通工具妨害公務執行罪及持有二級毒品，判8月徒刑。

檢警調查，莊男去年間從綽號「阿祥」友人取得安非他命2包；同年7月30日下午3時30分許，他駕駛轎車，經柳營區義士路與環園東路2段口時，巡邏曾姓、蔡姓、顏姓員警發現該車是遭通緝莊男所使用車輛，駕駛警車上前攔查，並將警車斜停在莊車的右前方，制止他再繼續行駛。

未料，他不但未依員警要求停車受檢，且在前方仍有其他車輛，駕車輛衝撞警車左前保險桿處，隨即駕車加速離去。莊男見警仍沿路追捕，最後跳車逃逸被捕，經警在車內扣得安非他命2小包、吸食器、玻璃球及吸管等物。

莊男在偵查中坦承不諱，並現場蒐證照片、行車紀錄器影像畫面及毒品檢驗報告等佐證，法官事證明確。