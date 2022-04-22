中士班長開槍殺人 債主腦中彈12小時後「竟還活著」

陸軍「天龍部隊」吳姓中士班長，向鄭姓男子借20萬元，疑因高利貸壓力，昨天凌晨相約北市大安區小巷談判，吳男進入鄭男座車後，掏出預藏手槍開2槍殺人，接著跳上駕駛座駕車駛離，將後腦中彈命危的鄭男「連人帶車」棄置在新北福和橋停車場後逃逸。

鄭男中彈後12小時才被發現，送醫的消防隊員說「隔這麼久腦部中槍還活著，命很大」。

據了解，昨天凌晨4點多，鄭男妻子因聯絡不上丈夫，向警方報失聯協尋，後來仍聯繫不上，再報緊急協尋。警方知悉鄭男開車出門，以車牌找人，昨天中午在永和區福和橋下找到他轎車。

警員上前查看，起初以為車內無人正要離去，孰料臨走前，有警員不經意發現「後座椅子好像有隻腳」，定睛一看，發現「有人躺在後座踏墊上」，打119後破窗救人。

警、消發現傷者昏迷不醒，但胸口仍有呼吸心跳，立刻送醫搶救。由於當下頭部血跡已乾，且傷者眼睛處多有瘀青，救護員起初以為「他是被揍，流血後昏迷」，沒想到送醫院方清創發現，頭部竟有2處彈孔，且1顆子彈還卡在腦內，緊急通報警方發生槍案。

警方獲報調閱監視器畫面，發現昨天凌晨2點多，吳男將轎車開入福和橋停車場後離去；另一方面，透過傷者鄭男這頭得知，雙方有相約「喬事」，遂鎖定出吳男身分。

警方緊急釐清吳男動向，昨天下午4點多，發現他早上開媽媽的福特轎車上新店山區就沒有再下山，立刻上山逮人。

警方在新店直潭一帶發現鄭男渾身酒氣，躺在轎車旁呼呼大睡，待主力警員趕抵後叫醒他，問「是不是你開槍」，他睡眼惺忪坦承犯行，跟警方說，「本來是要跳河輕生，沒想到卻睡著了」。

事發至今，腦中彈的鄭男仍在院救治，情況命危不樂觀，救護員回想說，「當下以為是被揍才流血昏迷，沒想到竟是槍傷，但腦中彈12小時後還有心跳，命真大。」

警方以殺人罪嫌方向偵辦，持續釐清吳男開槍動機，並了解家屬說的「已還300萬高利貸，孰料仍被說還有20萬元未還」的事情真偽。