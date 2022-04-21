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欠20萬預謀殺人！ 士官開槍逃至新店山上「睡著被逮」

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

陸軍航空特戰指揮部吳姓士官昨天晚上開槍殺人，將腦中彈的鄭姓男子丟包轎車後逃逸，新北市警方獲悉槍傷案，今天下午循線至新店山區逮捕吳男，他坦承犯行；他就逮當下在地上睡覺且渾身酒氣，醒後說「本要跳溪輕生，怎會睡著」。警方根據他說詞回案發附近的垃圾桶，找到被軍用水壺袋包著的犯案槍枝，依殺人等罪嫌送辦。

警方調查，吳姓士官（29歲）日前因急需資金投資，知悉鄭男（25歲）在外放款，向他借20萬元，孰料因利息問題起爭議，遂相約昨天晚上在台北市大安區某巷弄內談判。吳男進入鄭男轎車後，拿出預藏的金牛座改造手槍，從他後腦連開數槍，鄭男後腦中彈2槍，倒臥後座。

吳男開槍後，以為對方死掉了，跳上駕駛座開車逃離第一現場，沿途思考「屍體要怎麼處理」，開車在雙北不斷閒晃，最後今天凌晨2點多，開入新北市福和橋下停車場，將鄭男「連人帶車」遺棄逃逸。

吳男展開逃亡，今天早上9點多，開著媽媽名下的福特轎車上新店區山上，依計畫喝酒壯膽，欲跳新店溪輕生，卻不勝酒力睡著。新北市永和警方今天中午獲報失蹤人口鄭男倒臥車內，且有槍傷，以槍擊案偵辦，沿路調閱監視器畫面，今天下午4點多至新店山區逮捕他。

警方見吳男躺在福特轎車旁空地睡著了，搖醒他後詢問他是否涉案，他全招了，坦承犯行。

警察問槍枝在哪裡，他配合警方回北市案發現場附近取槍，警方順利在垃圾桶內的軍用水壺袋裏面，找到作案槍枝一把、子彈5顆，警詢後將他依殺人、槍砲等罪嫌送辦。

警方今天晚上7點半，將涉嫌開槍的吳姓士官帶回永和警分局偵辦。記者翁至成／翻攝
警方今天晚上7點半，將涉嫌開槍的吳姓士官帶回永和警分局偵辦。記者翁至成／翻攝
吳姓士官開槍傷人後，今天凌晨2點多開鄭男轎車，將傷者鄭男和座車「連人帶車」丟棄在新北市福和橋停車場後逃逸。記者翁至成／翻攝
吳姓士官開槍傷人後，今天凌晨2點多開鄭男轎車，將傷者鄭男和座車「連人帶車」丟棄在新北市福和橋停車場後逃逸。記者翁至成／翻攝
永和警方調閱監視器，發現吳姓士官今天早上開車上新店山區。記者翁至成／翻攝
永和警方調閱監視器，發現吳姓士官今天早上開車上新店山區。記者翁至成／翻攝
警方在開槍地附近的垃圾桶內，找到被「軍用水壺袋」包著的犯案槍枝。記者翁至成／翻攝
警方在開槍地附近的垃圾桶內，找到被「軍用水壺袋」包著的犯案槍枝。記者翁至成／翻攝
警方在新店山上找到開槍後，呼呼大睡的吳姓士官。記者翁至成／翻攝
警方在新店山上找到開槍後，呼呼大睡的吳姓士官。記者翁至成／翻攝
警方查扣作案用槍枝一把、子彈5顆。記者翁至成／翻攝
警方查扣作案用槍枝一把、子彈5顆。記者翁至成／翻攝

槍枝 福特

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