欠20萬預謀殺人！ 士官開槍逃至新店山上「睡著被逮」

陸軍航空特戰指揮部吳姓士官昨天晚上開槍殺人，將腦中彈的鄭姓男子丟包轎車後逃逸，新北市警方獲悉槍傷案，今天下午循線至新店山區逮捕吳男，他坦承犯行；他就逮當下在地上睡覺且渾身酒氣，醒後說「本要跳溪輕生，怎會睡著」。警方根據他說詞回案發附近的垃圾桶，找到被軍用水壺袋包著的犯案槍枝，依殺人等罪嫌送辦。

警方調查，吳姓士官（29歲）日前因急需資金投資，知悉鄭男（25歲）在外放款，向他借20萬元，孰料因利息問題起爭議，遂相約昨天晚上在台北市大安區某巷弄內談判。吳男進入鄭男轎車後，拿出預藏的金牛座改造手槍，從他後腦連開數槍，鄭男後腦中彈2槍，倒臥後座。

吳男開槍後，以為對方死掉了，跳上駕駛座開車逃離第一現場，沿途思考「屍體要怎麼處理」，開車在雙北不斷閒晃，最後今天凌晨2點多，開入新北市福和橋下停車場，將鄭男「連人帶車」遺棄逃逸。

吳男展開逃亡，今天早上9點多，開著媽媽名下的福特轎車上新店區山上，依計畫喝酒壯膽，欲跳新店溪輕生，卻不勝酒力睡著。新北市永和警方今天中午獲報失蹤人口鄭男倒臥車內，且有槍傷，以槍擊案偵辦，沿路調閱監視器畫面，今天下午4點多至新店山區逮捕他。

警方見吳男躺在福特轎車旁空地睡著了，搖醒他後詢問他是否涉案，他全招了，坦承犯行。

警察問槍枝在哪裡，他配合警方回北市案發現場附近取槍，警方順利在垃圾桶內的軍用水壺袋裏面，找到作案槍枝一把、子彈5顆，警詢後將他依殺人、槍砲等罪嫌送辦。