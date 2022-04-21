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北市男疑債務糾紛遭開槍 腦中彈被棄置在福和橋停車場

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

台北市25歲鄭姓男子疑因債務糾紛，遭對方開槍射擊，他頭部中2槍後倒地，其中一顆子彈卡在腦中，在院救治中尚未脫險。新北市警方今天中午獲報鄭男失蹤，下午1點多循線調閱監視器，發現鄭男轎車停在福和橋下，靠近一看赫然發現他躺臥車內，頭部中彈昏迷，立刻以槍擊案偵辦。稍早下午4點多，在新北市新店山區逮捕涉嫌開槍的29歲吳姓男子，他坦承犯行，警方仍在釐清是否有在逃共犯。

警方初步調查，雙方昨天晚上在台北市大安區因債務糾紛談判，鄭男不明原因腦部中彈，吳男開槍後疑似不知該如何是好，開鄭男的轎車一路在雙北地區亂晃。今天凌晨1點多，將傷者載至新北市福和橋下停車場「丟包」，棄車逃逸。

新北市警方今天下午1點多接獲鄭男妻子通報，說丈夫聯繫不到疑似失蹤，經調閱畫面，發現鄭男轎車最終停在福和橋停車場，派員查看，才發現鄭男頭部中彈倒臥車內。

警方協助傷者送醫，也火速偵辦，經查案發當下，有兩輛車相繼離開福和橋停車場，今天下午4點多，循線在新北市新店直潭地區逮捕一名涉嫌開槍的吳男，他坦承犯行，態度非常配合。

警方還沒查出槍枝下落，也未確定是否有在逃共犯，持續釐清。

新北市警方今天下午在永和區福和橋下的轎車內，發現頭部中彈的鄭男。記者翁至成／翻攝
新北市警方今天下午在永和區福和橋下的轎車內，發現頭部中彈的鄭男。記者翁至成／翻攝

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