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大麻合法化？ 法務部：不會除罪！

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導

大麻絕對不會除罪化！」法務部次長蔡碧仲21日接受備詢時表示。立法院21日審查《毒品危害防制條例》修正草案，國民黨立委葉毓蘭質詢表示，最近出現大麻合法化的呼聲愈來愈高，可能使國人對毒品有錯誤的認知。蔡碧仲則強調「大麻不會除罪化」，並提醒網路上的大麻種植教學已構成教唆犯罪，會進行偵辦。

大麻不會除罪化

葉毓蘭質詢表示，對大麻除罪化呼聲越來越大，民間團體還舉辦大麻嘉年華，甚至直接殺到法務部門口，加上有大法官認為，對栽種數量極少的自用大麻之刑責過苛，不符合罪責相當原則。她說，這容易讓社會產生對新興毒品的錯誤認知。

蔡碧仲則回應表示，「大麻不會除罪化」，強調法務部打擊毒品犯罪不停歇，呼籲民眾切勿以身試法。葉毓蘭也提到網路上很多影片教學，教怎麼種植大麻，對此，蔡碧仲說，這將會構成教唆犯罪，有相關資料證據給檢調，會具體偵辦。

警力助校園防毒

民眾黨立委蔡壁如則質問法務部說，「新世代反毒政策」於106年實施，整體將投入250億的經費，請問校園毒品防制的成效如何？蔡碧仲回應表示，這樣的成效不能滿意，毒品的危害社會非常重視，可以參考指揮中心推廣防疫的方式與力度，讓學生們理解毒品的法律責任與後果。

蔡壁如又問，二級毒品如大麻、搖頭丸流入校園事件頻傳，甚至傳出學生在校園行走就撿到毒品的狀況，請問法務部未來要如何防範這種狀況？蔡碧仲回應表示，會後將提供「強化防制校園毒品的措施」與「國內網路販賣毒品的偵辦情形」的相關資料，指出將來會增派專責的校園警力，加強關注校園的高風險分子。

國際標準大不同

據了解，各國法規對大麻的態度也莫衷一是，如南非、加拿大等國就開放全國民眾出於娛樂目的使用大麻；大多數西歐國家則開放醫療用大麻，台灣則是全面禁止大麻。

蔡碧仲也強調，大麻在我國仍屬第二級毒品，對於國人的身體健康及社會安全危害甚鉅，政府「絕不容許」任何製造、販賣、施用、種植及持有大麻等行為。統合檢警、海巡與關務等機關，持續加強毒品查緝工作，打造「無毒家園」。

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