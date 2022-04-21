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地下室燒廢紙漫濃煙遭誤認火災 警消到場意外破毒品案
台北市萬華區一處民宅，昨天晚間屋主燒廢紙，煙霧瀰漫讓人誤以為火災，警消到場才知誤會一場，不過警方眼尖，現場發現毒品吸食器，意外破獲毒品案。
台北市萬華區東園街一處地下一樓民宅，昨天晚間19時30分冒出煙霧，民眾誤以為火災，緊急報警。
當時萬華警分局西園路派出所所長王崇倫、警員詹智展、蘇郁凱等3人，正執行巡邏勤務立即趕往現場。
警方到場發現，洪姓男子在地下室住家，將廢紙放在鐵桶內焚燒，地下室為閉密空間，空氣不流通，導致煙霧迷漫溢出，造成鄰居驚慌報警，警方到場未發現火勢，由消防人員協助排出煙霧，未造成人員傷亡，也沒有成災。
警方在現場等候消防人員排煙時，巡視住家環境，驚見桌面擺放疑似毒品吸食器及殘渣袋，警方詢問洪男，他坦承有吸食毒品習慣，桌面上擺放物品為安非他命吸食器，及使用過的毒品殘渣袋共計13包，警方將他依公共危險、毒品罪嫌移送偵辦。
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