快訊

想外派美國嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件

一周內逾46萬人搶買防疫險 理賠增加超過10%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

地下室燒廢紙漫濃煙遭誤認火災 警消到場意外破毒品案

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

北市萬華區一處民宅，昨天晚間屋主燒廢紙，煙霧瀰漫讓人誤以為火災，警消到場才知誤會一場，不過警方眼尖，現場發現毒品吸食器，意外破獲毒品案。

台北市萬華區東園街一處地下一樓民宅，昨天晚間19時30分冒出煙霧，民眾誤以為火災，緊急報警。

當時萬華警分局西園路派出所所長王崇倫、警員詹智展、蘇郁凱等3人，正執行巡邏勤務立即趕往現場。

警方到場發現，洪姓男子在地下室住家，將廢紙放在鐵桶內焚燒，地下室為閉密空間，空氣不流通，導致煙霧迷漫溢出，造成鄰居驚慌報警，警方到場未發現火勢，由消防人員協助排出煙霧，未造成人員傷亡，也沒有成災。

警方在現場等候消防人員排煙時，巡視住家環境，驚見桌面擺放疑似毒品吸食器及殘渣袋，警方詢問洪男，他坦承有吸食毒品習慣，桌面上擺放物品為安非他命吸食器，及使用過的毒品殘渣袋共計13包，警方將他依公共危險、毒品罪嫌移送偵辦。

洪姓男子在地下室燒廢紙，鄰居誤以為火災報警，警消到場才知誤會一場，卻意外破獲毒品案。記者廖炳棋/翻攝
洪姓男子在地下室燒廢紙，鄰居誤以為火災報警，警消到場才知誤會一場，卻意外破獲毒品案。記者廖炳棋/翻攝
洪姓男子在地下室燒廢紙，鄰居誤以為火災報警，警消到場才知誤會一場，卻意外破獲毒品案。記者廖炳棋/翻攝
洪姓男子在地下室燒廢紙，鄰居誤以為火災報警，警消到場才知誤會一場，卻意外破獲毒品案。記者廖炳棋/翻攝

毒品 廢紙 北市

延伸閱讀

男住家燒廢紙鄰居認火災報警 意外查獲毒品

影／雲警破獲槍毒工廠 竹聯幫通緝犯落網

居家照護遇火神正確逃生法 小火快逃濃煙關門是口訣

居家照護檢疫隔離 遵循「5不1沒有」防火災

相關新聞

士官休假涉槍擊 陸軍航特部：全力配合警方偵辦

新北市永和區鄭姓男子今天凌晨遭人開槍擊中頭部，倒臥福和橋下，經緊急送醫仍在搶救中，經警查證凶嫌竟是陸軍航空特戰指揮部吳姓...

北市男疑債務糾紛遭開槍 腦中彈被棄置在福和橋停車場

台北市25歲鄭姓男子疑因債務糾紛，遭對方開槍射擊，他頭部中2槍後倒地，其中一顆子彈卡在腦中，在院救治中尚未脫險。新北市警...

檢察總長江惠民獲頒「一等獎章」：40年都謹守本分

在檢察機關服務40年以上的檢察總長江惠民下月7日總長任期屆滿，法務部長蔡清祥今天頒發「特等服務獎章」、「一等法務專業獎章...

大麻合法化？ 法務部：不會除罪！

「大麻絕對不會除罪化！」法務部次長蔡碧仲21日接受備詢時表示。立法院21日審查《毒品危害防制條例》修正草案，國民黨立委葉毓蘭質詢表示，最近出現大麻合法化的呼聲愈來愈高，可能使國人對毒品有錯誤的認知。蔡

地下室燒廢紙漫濃煙遭誤認火災 警消到場意外破毒品案

台北市萬華區一處民宅，昨天晚間屋主燒廢紙，煙霧瀰漫讓人誤以為火災，警消到場才知誤會一場，不過警方眼尖，現場發現毒品吸食器...

影／雲警破獲槍毒工廠 竹聯幫通緝犯落網

雲林縣警局破獲毒品與槍枝改造工廠集團，在斗六、東勢、麥寮等地破獲毒窟和槍窟，緝捕竹聯幫陳姓主嫌等5人到場，並在楊、王2人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。