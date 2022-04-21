男住家燒廢紙鄰居認火災報警 意外查獲毒品

北市42歲洪姓男子昨晚在自家地下室燒廢紙，卻且空氣不流通而煙霧飄散，引發鄰居誤認發生火災而報警，警消到場發現是虛驚一場，但巡視環境竟發現毒品安非他命，將洪男送辦。

台北市警察局萬華分局西園路派出所長王崇倫、員警詹智展和蘇郁凱3人昨晚執行巡邏勤務時，於晚間7時30分許獲報指轄內東園街73巷1處建物地下一樓發生火警，且現場煙霧瀰漫，立即趕往現場處理。

經調查了解，有毒品前科的洪男於自家地下室內使用鐵桶燃燒廢紙，但因閉密空間通風不良，才導致瀰漫煙霧溢出，造成鄰居驚慌而報警，後由消防人員協助排出煙霧，全案並未成災也無人傷亡。

不過，警方在等待排煙過程時，現場巡視洪男住家環境時發現，住家桌面擺放疑為毒品吸食器和殘渣袋，經詢洪男坦承有吸食毒品習慣，且桌上物品為第二級毒品安非他命吸食器，以及使用過的毒品殘渣袋13包。

全案詢後將洪男依涉違反公共危險罪及毒品危害防制條例案送辦。