影／雲警破獲槍毒工廠 竹聯幫通緝犯落網

雲林縣警局破獲毒品與槍枝改造工廠集團，在斗六、東勢、麥寮等地破獲毒窟和槍窟，緝捕竹聯幫陳姓主嫌等5人到場，並在楊、王2人住處搜獲毒品、槍枝、子彈及改造工具，罪嫌重大由法院裁定羈押禁見，陳姓主嫌則因早已被通緝由檢察官發監執行。

刑大隊長曾順光說，竹聯幫地虎堂雲林分會去年11月被雲林縣警局破獲，前副會長36歲陳姓男子在刑滿出獄後，又以竹聯幫地虎堂旗幟為號召，吸收青少年加入幫派擴大地盤，犯下多起砸店、砸車毀損案件，又成立詐欺集團，再次被警方通緝。警方追查陳姓男子動向許久，3月31將他緝捕歸案，並循線追查槍械、毒品案件，4月14、15日陸續拘提手下成員4人。

偵查隊長劉丁心說，以陳姓男子為首的槍枝改造工廠、毒咖啡包分裝場，分散在斗六、東勢、麥寮等地，其中34歲楊姓男子、38歲王姓男子在自宅中從事槍枝改造及毒品製作分裝，為躲避警方查緝，還將毒品等相關證物藏放在權力車內，並將車輛停放在東勢偏遠停車場，2人罪嫌重大法院裁定羈押禁見。

劉丁心也說，這次破獲毒品分裝工廠，以果汁粉、跳跳糖及毒品原料倒入攪拌機中混合，分裝後再用封口機封裝，現場查獲725包跳跳糖分裝毒品，每包市值500元，總市值超過36萬。現場也查獲2把霰彈槍、1把改造手槍、73顆子彈，以及液壓機、銑床機、車床等改造設備。