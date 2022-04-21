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影／雲警破獲槍毒工廠 竹聯幫通緝犯落網

聯合報 / 記者黃于凡／雲林即時報導

雲林縣警局破獲毒品槍枝改造工廠集團，在斗六、東勢、麥寮等地破獲毒窟和槍窟，緝捕竹聯幫陳姓主嫌等5人到場，並在楊、王2人住處搜獲毒品、槍枝、子彈及改造工具，罪嫌重大由法院裁定羈押禁見，陳姓主嫌則因早已被通緝由檢察官發監執行。

刑大隊長曾順光說，竹聯幫地虎堂雲林分會去年11月被雲林縣警局破獲，前副會長36歲陳姓男子在刑滿出獄後，又以竹聯幫地虎堂旗幟為號召，吸收青少年加入幫派擴大地盤，犯下多起砸店、砸車毀損案件，又成立詐欺集團，再次被警方通緝。警方追查陳姓男子動向許久，3月31將他緝捕歸案，並循線追查槍械、毒品案件，4月14、15日陸續拘提手下成員4人。

偵查隊長劉丁心說，以陳姓男子為首的槍枝改造工廠、毒咖啡包分裝場，分散在斗六、東勢、麥寮等地，其中34歲楊姓男子、38歲王姓男子在自宅中從事槍枝改造及毒品製作分裝，為躲避警方查緝，還將毒品等相關證物藏放在權力車內，並將車輛停放在東勢偏遠停車場，2人罪嫌重大法院裁定羈押禁見。

劉丁心也說，這次破獲毒品分裝工廠，以果汁粉、跳跳糖及毒品原料倒入攪拌機中混合，分裝後再用封口機封裝，現場查獲725包跳跳糖分裝毒品，每包市值500元，總市值超過36萬。現場也查獲2把霰彈槍、1把改造手槍、73顆子彈，以及液壓機、銑床機、車床等改造設備。

陳姓男子為接收大哥鄭太吉地盤，投靠竹聯幫地虎堂雲林許姓分會長，從事八大、酒店圍事工作，去年入獄後罪性不改，又在今年出獄時打著竹聯幫地虎堂名號，吸引青少年加入，犯下毀損、詐欺案件，甚至還製毒、改造槍枝。檢警1個多月密集蒐證，共查扣到改造霰彈槍2把、改造手槍1把、長短槍子彈73顆、毒品咖啡包725包等，罪證確實有販毒嫌疑，被檢察官發監執行，入獄時間尚未確定。

雲林縣警察局在東勢鄉偏遠停車場查獲嫌犯將毒品分裝包藏放於權利車中。圖／雲林縣警察局提供
雲林縣警察局在東勢鄉偏遠停車場查獲嫌犯將毒品分裝包藏放於權利車中。圖／雲林縣警察局提供
雲林縣警察局在東勢鄉偏遠停車場查獲嫌犯將毒品分裝包藏放於權利車中。圖／雲林縣警察局提供
雲林縣警察局在東勢鄉偏遠停車場查獲嫌犯將毒品分裝包藏放於權利車中。圖／雲林縣警察局提供
雲林縣警察局在東勢鄉偏遠停車場查獲嫌犯將毒品分裝包藏放於權利車中。圖／雲林縣警察局提供
雲林縣警察局在東勢鄉偏遠停車場查獲嫌犯將毒品分裝包藏放於權利車中。圖／雲林縣警察局提供
雲林縣警局在楊、王2嫌家中查獲槍枝、子彈及改造工具。圖／雲林縣警察局提供
雲林縣警局在楊、王2嫌家中查獲槍枝、子彈及改造工具。圖／雲林縣警察局提供

毒品 槍枝 竹聯幫

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