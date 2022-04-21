專持鐵鎚砸場討債 暴力團伙橫行雙北終落網

周姓男子吸收數名年輕手下從事暴力討債，專持鐵鎚砸毀債務人住家，致其心生恐懼，簽借據、本票並支付利息，台北市警方去年底接獲被害人報案，介入後發覺異狀，調查發現至少3人受害，近日時機成熟，一舉將周男及手下等7人拘捕到案，依法送辦。

台北市士林警分局去年底獲報，士林區一處民宅遭黑衣人闖入，以砸場方式暴力討債；員警介入後發現，數名犯嫌以50歲周男為首，周男曾涉毒品、毀損等案，雖無幫派背景，但近年在新北市三重、新莊區、台北市士林區等地吸收年輕族群作為手下，糾眾替人暴力討債，從中牟利。

警方調查，周男等人去年間以暴力手段討債，已有至少3人被害，犯案時雖未傷人，但專持鐵鎚砸毀被害人住家物品，致被害人心生恐懼，被迫簽借據、本票，並支付利息作為欠債補償。

警方經數月蒐證，4月13日在新北市將周男及其手下等7人拘捕到案，查扣作案用鐵鎚、棍棒、瑞士刀等證物，周等人對犯行坦承不諱，警詢後依組織犯罪、恐嚇取財、毀損、傷害等罪嫌送辦，士林地檢署訊後全數請回候傳。