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影／畫面曝光！逢甲商圈警匪追逐 警開9槍抓毒品通緝犯

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

桃園縣陳姓男子今天傍晚開車載李姓女子行經逢甲商圈時，擦撞民眾車輛，肇事逃逸，碰巧被巡邏警員發現，尾隨攔查，沒想到陳在環中、廣福路被攔下時，企圖衝撞警員，警員先對空開5槍後，再朝引擎蓋開4槍，雖然擊中水箱，但陳仍開車逃逸，不過受困車陣中被逮，車內起獲3包海洛因等贓證物，全案依毒品妨害公務等罪偵辦。

第六警分局西屯所兩名警員今天下午5時許，騎機車巡邏經過西安街277巷、文華路138巷附近，發現陳姓男子（53歲）駕駛的休旅車擦撞他人車輛，但裝作沒事駛離，警方尾髓時，陳發現加速逃逸，一路危險駕車，逆向行駛，陳車行駛到環中、廣福路時因受困車陣，警員趕緊下車攔查。

當時一名警員已站在陳車頭前，但陳仍拒不配合，警員先對空鳴槍5槍後，陳仍意圖開車衝撞警員，警員朝引擎蓋開4槍，擊中水箱，陳仍欲將車輛駛離，不過受困前方車陣，遭警員以警棍破窗後抓人，當場查獲陳與、李姓女子（27歲），經查，陳已被桃園地檢署發布毒品案通緝，李女也素行不良。

警方另外在車內查獲3包海洛因毒品及吸食器，另對李女採尿後，將陳男依妨害公務、毒品、通緝等罪，移送台中地檢署偵辦。

第六警分局長蔡元戎說，警方為守護民眾安心生活的環境，展現強力打擊、掃蕩犯罪的決心，只要敢在臺中逞凶犯案，一定嚴查嚴辦，絕對斬草除根、除惡務盡，臺中的治安絕對不容挑戰和破壞。

桃園縣陳姓男子今天開車行經西屯區時拒絕警方盤查，意圖衝撞，警員對空鳴5槍、朝引擎蓋開4槍抓人。圖／讀者提供
桃園縣陳姓男子今天開車行經西屯區時拒絕警方盤查，意圖衝撞，警員對空鳴5槍、朝引擎蓋開4槍抓人。圖／讀者提供
桃園縣陳姓男子今天開車行經西屯區時拒絕警方盤查，意圖衝撞，警員對空鳴5槍、朝引擎蓋開4槍抓人。圖／讀者提供
桃園縣陳姓男子今天開車行經西屯區時拒絕警方盤查，意圖衝撞，警員對空鳴5槍、朝引擎蓋開4槍抓人。圖／讀者提供
桃園縣陳姓男子今天開車行經西屯區時拒絕警方盤查，意圖衝撞，警方在車內查獲3包海洛因。圖／讀者提供
桃園縣陳姓男子今天開車行經西屯區時拒絕警方盤查，意圖衝撞，警方在車內查獲3包海洛因。圖／讀者提供
桃園縣陳姓男子今天開車行經西屯區時拒絕警方盤查，意圖衝撞，警員對空鳴5槍、朝引擎蓋開4槍抓人。圖／讀者提供
桃園縣陳姓男子今天開車行經西屯區時拒絕警方盤查，意圖衝撞，警員對空鳴5槍、朝引擎蓋開4槍抓人。圖／讀者提供

毒品 妨害公務 通緝

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