車排檔桿下藏毒上網販賣 毒咖包1包4.4克賣400元

新北市林姓男子以網路張貼販毒訊息，警方巡邏發現佯裝買毒，與其約出交易，昨天（19日）深夜警依約來到樹林區中正路一家連鎖咖啡館外埋伏，見林男與其另兩有出現，趨前圍捕，並在林男車內排檔桿下方，起獲毒咖啡包、k他命，一併帶回偵辦，警詢後依販賣毒品罪嫌將3人移送法辦。

據了解，林姓男子（21歲）與李女（21歲）兩人因玩線上遊戲認識，進而交往成為男女朋友。昨天（19日）林男上網貼出「美式咖啡一杯2300元、星冰樂1杯400元、買10杯送1杯……」販毒訊息，不巧，被新莊警分局五工派出所員警網路巡查發現。警上線聯繫假意要買毒咖啡包，雙方談妥一包400元，隨後約在新北市樹林區中正路一家連鎖咖啡店外交易。

昨晚深夜11時40分左右，由五工所長汪佐凌帶隊，與另4名員警到場，果見林男、李女與另名林姓男子（22歲）開乘一輛汽車到場，1警趨前假意交易，待林男交付毒咖啡包之際，眾警衝出表明身分，當場控制3人上銬，經搜索林男車內，於車內排檔桿下方，起獲毛重10包毒咖啡包（總毛重49公克）、5包k他命（總毛重9克）連同犯案用5支手機，一併帶回偵辦，警詢後依販賣毒品罪嫌，將3人移送法辦。