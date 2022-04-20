遠洋漁業自清提升漁工人權 綠色和平：政府牛步

遠洋漁業產業團體今在高雄舉辦「提升漁工人權，落實漁業永續」記者會，聲明產業近年持續努力，公布15大精進措施，包括參與海洋管理委員會認證、船上裝設攝影機管理工時等。台灣區鮪魚公會理事長林毓志說，希望NGO不要無視產業努力，這兩年疫情延燒，遠洋漁業經營更是雪上加霜。綠色和平表示，改善漁工勞動權益要從政府做起，漁業署從去年拖到現在未公布具體作為。

公會今也表示，這兩年因為疫情關係，有些訓練、合作無法進行，希望能在疫情趨緩後盡快完成。林毓志說從2017年起來持續與NGO溝通，也實際提出改進作法，包括，參加海洋管理委員會認證（MSC）與漁業改進計畫（FIP）；進行產學合作與中正大學組成跨領域團隊實驗，運用AI科技管理與區塊鏈技術，在船隻的甲板、走道上裝設攝影機（CCTV）系統進行差勤管理方式；參與國際漁業管理組織及國內學者專家進行實驗電子觀察員（EM）系統；進行與實驗網際網路（WIFI）系統，建立海上作業與管理模式等15項。

鮪魚公會組長林涵宇說，希望政府盡快制訂適合台灣的遠洋漁業法令，讓產業可在公平條件下進行雇用；在基本薪資的問題，去年底已與政府、NGO首度建立「薪資審議機制」，未來可透過此機制討論薪資狀況。林涵宇強調，產業不怕稽核、稽查，但需要公平機制，未來漁業署會有大批檢查員，檢查員需要有完善的產業知識、了解產業運作，並需加上精確翻譯，才不會造成產業界大災難。

綠色和平臺北辦公室海洋專案主任李于彤表示，樂見看到產業界對提升漁工權益的努力，希望產業能夠訂出具體改善時程表，也定期公開改善後的資訊、數據，讓外界能更了解遠洋漁業的狀況。李于彤說，政府一定要帶頭做，月初也要求漁業署不要再拖了，要求在4月30日前提出的「漁業與人權行動計畫」，踏出遠洋漁業改革的重要一步，改善海上強迫勞動與人口販運問題。

漁業署遠洋漁業組長林頂榮表示，肯定產業對於國際壓力、標準之下，持續做出改善，未來也需要政府、產業和NGO一起努力，做出符合台灣國情的政策。漁業署跨部會討論「漁業與人權行動計畫」，目前已到最後階段，近期很快會提出。改善包括漁工勞動條件、提升監管量能、漁船管理及建立與國際合作等7個面向進行改革。