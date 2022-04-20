自稱天道盟北山會 男涉拘禁洗劫財物經營賭博機房
自稱天道盟北山會林姓男子，去年聽聞吳姓小弟，與徐姓男子有嫌隙，便藉機以吃飯名義約徐男出面，隨後便拘禁徐男與他的妻子，林還教唆小弟，開著徐的轎車北上搜刮住家財物，讓徐財損300多萬元；台北市警方獲報後展開調查，本月4日將林男還有他的5名小弟逮捕，另查到林經營的賭博機房。警詢後依強盜、妨害自由、傷害、賭博罪嫌移送法辦。
警方表示，24歲的吳男過去曾與徐男一起在直播界工作，雖然工作都有賺到錢，但無懷疑有一部分錢，被徐男「凹走」，彼此埋下心結。
去年吳男在與林男與談話中，透露出與徐的糾紛，林認為要替吳出口氣，便以吃飯名義，約徐到台中的大樓內，徐姓夫妻一到場就被拘禁，還被吳男等人毆打得遍體鱗傷，林指使搜刮徐男身上的現金，在逼問出徐住家地址，用藥物將夫妻倆迷昏。
隨後，林男一邊要求小弟看管徐姓夫妻，另一邊派遣小弟到徐的住家搜刮財物，導致徐損失300多萬元，徐等2人事後脫困報案。
台北市警局刑警大隊獲報，與中正一分局共組專案小組偵辦，查出林男自稱是天道盟北山會要員，平時在雙北地區活動，他去年疑似因疫情等原因，轉往台中發展，之後才北上回到新北。
警方本月12日將林男，還有他的5名小弟、員工逮捕，警方另發現林經營「貴重金屬漲跌」賭博機房，現場查扣手機5支、現金、30萬元支票、4支空氣槍、帽子、藍波刀、電腦主機2台、硬碟1個等不法證物。警詢後全案依強盜、妨害自由、傷害及賭博等罪嫌，將林男等6人，移送台北地檢署偵辦。
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