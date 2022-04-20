「大旺號」漁工血淚控訴 吃不飽穿不暖船上悲慘境遇曝

由台灣船東的經營的延繩釣船「大旺號」，3年前載著25名漁工從旗津出海，船上傲視其他漁船的豐收成績，沒想到卻是船上漁工長期超時工作所達成的成就，雄檢介入偵辦後，漁工在船上吃不飽、穿不暖的悲慘境遇，才有機會曝光在國人眼前。

2019年4月，大旺號由林姓船長掌舵，載著梁姓大副、台籍幹部及多名印尼、越南、萬那杜籍漁工，風光從高雄旗津出海，前往紐西蘭漁場捕漁。但途中一名漁工因作業不順，遭梁姓大副痛毆後腦，他兩天後身亡。

事後有19名漁工選擇在斐濟下船，不願再登船工作，檢方靠著回到台灣的1名漁工，及其他曾在船上工作的3名漁工，拼湊出船上踐踏勞權的惡行。

「船長會用手掌、鞋子拍打我的頭，大副也會打我」、「一天三餐飯菜都有限量，我們吃不飽」，因船上作業受傷的漁工A男，返台後被「大旺號」委託的仲介已外出未歸理由，被當成逃逸移工逮捕，他向移民署人員轉述境遇，船上惡行才曝光。

大旺號多數為印尼籍船員，出於伊斯蘭教信仰，不食用豬肉，但船上越南籍廚師、船長不注意這點，三餐桌上不時出現豬肉料理，「我們都有跟船長反映，但都沒被理會，為了工作只能忍受，只能選擇不含豬肉的菜，常常吃不飽」，有漁工為確保體力面對繁重工作，最後選擇背棄信仰，以圖溫飽。

若漁工未遵守規定，林男還會扣留對方衣物長達一周，「船長不允許衣物晾在船外，被他發現衣服就會丟入海裡」、「紐西蘭海域很冷，工作時只有一般雨衣可穿，船上沒提供保暖的外套，沒有烘乾機，洗的衣服只能晾在外面，但又常常下雨，只能穿著沒乾的衣服，完全沒辦法保暖」。

檢方調查時，發現漁船長期要求漁工超時工作，連續下鉤作業32天沒休息，達成傲人的漁獲量，另名漁工具結時稱「每天工作16到20小時，休息時間都很短，還要一直工作」、「比起以前工作的漁船，我在這艘船受到嚴苛待遇，船長也很兇」、「不聽話就要被扣10元美金」。

這4名具結作證的船員，也曾目睹林男、梁男在船上的暴行「新進船員沒達到要求，就會被船長罵」、「我也看過幾個漁工，曾被船長打巴掌，只有工作能力好，有經驗的漁工，才會受船長喜歡」。

至於在船上身亡的印籍漁工「他剛上船時，人很樂觀、開朗，只是船長很嚴厲，要求很高，還會向他丟魚鉤」、「我覺得船上所有漁工裡，船長最討厭他，沒顧好延繩，大副就從他後腦打下去」。

雄檢偵辦時，林男否認對漁工施暴及超時工作，僅承認若漁工未遵守規定，會扣留衣物約一周；梁男也否認施暴或辱罵漁工。但檢方認為，4名漁工是經通知到庭具結，與林男、梁男並無利害關係，無甘冒偽證刑責誣陷兩人，因此認定梁男、林男說法是卸責之詞。