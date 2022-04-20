台漁船「大旺號」染血 涉強迫勞動！船東船長9人被起訴

由台灣船東經營、船籍註冊在萬那杜的延繩釣船「大旺號」，涉嫌強迫船上外籍漁工勞動，甚至還因船長、大副暴力相向，造成一名漁工客死他鄉，「大旺號」的惡劣事蹟，也被美國海關及邊境保護局禁止靠泊美國各港口，高雄地檢署歷經近2年偵辦，今依違反人口販運防治法、妨害自由等罪，起訴船東、船長、船公司員工等9人。

綠色和平組織東南亞分部曾於2019年發布的「海上奴役」、2021年發布的「海上強迫勞動」調查報告中，兩度揭露「大旺號」疑似涉嫌強迫勞動，並呈報漁業署，2020年7月，漁業署將綠色和平組織的申訴資料交予高雄地檢署偵辦。

檢方調查，「大旺號」雖設籍萬那社，但實際是由台籍蔡姓、林姓船東經營，蔡女聘請林姓船長、梁姓大副上船，2019年4月10日，「大旺號」搭載20多名印尼籍、越南籍、萬那杜籍船員自旗津出海，奔赴南太平洋捕撈鮪魚。

但船上作業環境苛刻，林男、梁男等人為求高額漁獲，強迫船上漁工超時工作，每人每天僅能休息4至6小時，甚至動手毆打未達工作要求的漁工，連船上伙食也未顧及到印尼人宗教信仰，使得漁工為避免挨餓，只能背棄教義食用豬肉。

2019年6月，一名印籍漁工在下鉤作業時造成麻繩線打結，遭梁男重打後腦，該名漁工雖然繼續作業，但沒多久就在寢室身亡，但林男、梁男等人卻不願依照漁工要求運回大體，反而繼續捕魚，船上漁工不滿，不願上工，林男才將漁船靠泊斐濟。

死亡漁工經斐濟司法單位相驗後，卻認為急性肺水腫致死，這艘漁船的恐怖環境，讓船上多名船員不願再登船，有19人在斐濟辦理離職後下船，經船東緊急在境外增補人力後，才繼續出海作業。

沒料已釀成1死的「大旺號」，隔年3月又有1名漁工作業時受傷，林男雖然允許漁工休息，但沒多久又強迫他上崗，最後該名漁工左半身無力，產生中風病況，才獲得喘息機會。

「大旺號」不僅在勞動環境惡劣，連靠泊台灣港口，都有漁工受虐；前年4月「大旺號」返台，有漁工不滿船上待遇，急著下船返國，正巧碰到新冠肺炎疫情，只能暫住在船上，漁工急著撥打求助電話，尋求下船機會。

但蔡姓船東等人擔心漁船若人力不足，不能如期出港，於是指示黎姓仲介業者、李姓報關行副總，偽造該名漁工外出未歸，向移民署專勤隊通報，等大旺號離港後，再由專勤隊員逮人；該名漁工被逮後，吐露遭蔡女、黎女等人囚禁，全案才曝光。

高雄地檢署偵辦此案時，雖有綠色和平組織的投訴信件，但目睹船長、大副惡行的多名船員，已在斐濟下船，所幸被專勤隊查獲的漁工轉述遭遇，再通知還滯留台灣的另名漁工出面，陸續有4名在船上工作的漁工鼓起勇氣，出面具結指證，揪出梁男、林男在船上的暴行。

檢方根據船上查扣的漁獲資料及相關證物，發現船隻抵達魚場後，每日平均作業時間長達20小時，甚至連續下鉤作業長達32天，多名漁工不要命的超時付出，讓「大旺號」漁獲量相較其他漁船，平均多出105公噸，剝削薪資至少270萬餘元。

檢方起訴書寫道，「台灣有『遠洋漁業王國』之稱，但撐起整個產業的基層漁工，卻長期被犧牲、剝削，業者更大肆利用「境外聘僱」巧門，讓海上勞務剝削得以長驅直入，遠洋漁船宛如「法外孤島」，淪為勞工人員保障的禁區，當人們開心大啖海鮮時，盤底下呈現的都是被害漁工血淚交織的哀愁與無助。」