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影／「九天玄女」上身？5男女上山驅魔 警：根本是吸毒幻覺

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

「中邪！中邪！」新北市有5名年輕男女自稱朋友被妖魔附身，日前打算上山尋求「九天玄女無邊法力」驅魔，結果他們在五股區萬善堂陰廟前拿鋁棒敲敲打打，附近居民以為打架鬧事報案。警方趕抵發現，根本就是吸毒產生幻覺。

張男（右）指著廖男（左）向警方解釋：「中邪！中邪！中邪！他是自己朋友，中邪了。」記者林昭彰／翻攝
張男（右）指著廖男（左）向警方解釋：「中邪！中邪！中邪！他是自己朋友，中邪了。」記者林昭彰／翻攝

據了解，這3男、2女事前一起吸毒開趴，後來22歲廖姓男子突然開始神智不清、胡言亂語，其他人認為他被妖魔附身，急著把人帶到山上寺廟尋求九天玄女等眾神法力驅邪。

於是由25歲黃女開車，搭載21歲曾女、23歲黃男、21張男、22歲廖男，一起往五股觀音山方向行駛，途中他們上網查詢可以幫人消災解厄的寺廟，選中五股區登林路口萬善堂陰廟。

5人前天凌晨4時許抵達，2名女生留在車上，張男、黃男持鋁棒把神智不清的廖男押下車，關進小廟的鐵柵門內。接著張男開始胡亂敲打鋁棒發出很大噪音，時而揮舞作勢毆打、故意嚇唬曾男，像是在神像面前作法，試圖驅趕附身曾男的妖魔。

附近居民以為打架鬧事報案，警方迅速趕抵。未料黃女看到警察直接開車逃逸，張男則舉手指著廖男，跳針式向員警解釋：「中邪！中邪！中邪！他是自己朋友，中邪了。」

另一方面，員警追逐近400公尺，在前方路口趁紅燈攔下黃女車輛，查出曾女是台北地檢署發布的妨害自由通緝犯，並在她身上搜出毒品卡西酮1包（2.5公克）、K他命1包（1.7公克）、毒品咖啡包（4.3公克）。廖男留在車內的外套口袋另有4包毒品咖啡（20.2公克）。

5人全被帶回派出所，警詢後依通緝案件、違反毒品危害防制條例分別移送台北、新北地檢署。警方且認為廖男根本就是吸毒過量產生幻覺，私下笑稱張男、黃男認為他被妖魔附身，是不是YouTube影片看太多了？

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

警方在嫌犯身上、車內查獲毒品。記者林昭彰／翻攝
警方在嫌犯身上、車內查獲毒品。記者林昭彰／翻攝
警方在嫌犯身上、車內查獲毒品。記者林昭彰／翻攝
警方在嫌犯身上、車內查獲毒品。記者林昭彰／翻攝
警方在嫌犯身上、車內查獲毒品。記者林昭彰／翻攝
警方在嫌犯身上、車內查獲毒品。記者林昭彰／翻攝
5人被依通緝案件、違反毒品危害防制條例移送地檢署。記者林昭彰／翻攝
5人被依通緝案件、違反毒品危害防制條例移送地檢署。記者林昭彰／翻攝
疑似吸毒恍神的廖男（中）被關在小廟鐵柵門內，朋友認為他被妖魔附身，尋求神助作法驅魔。記者林昭彰／翻攝
疑似吸毒恍神的廖男（中）被關在小廟鐵柵門內，朋友認為他被妖魔附身，尋求神助作法驅魔。記者林昭彰／翻攝

毒品 吸毒

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