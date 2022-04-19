中部毒品聯防檢察官分享緝毒經驗：辦案檢警要「交心」

國內重視查緝毒品，台灣高等檢察署、台中地檢署舉辦「中部地區科技緝毒研習會」，集結中部檢警調130多人，有毒品專責檢察官分享辦案經驗提到，檢方指揮多待在辦公室，應和第一間員警有互信關係，辦案「交心」才能更順利；法務部長蔡清祥也重申不考慮大麻合法、推動嚴逞毒駕條文。

台中地檢指出，近年因科技通訊設備發展與普及，各項犯罪的手法也利用科技設備、四新月異，這也增加執法機關辦案上難度，所以統合檢、調、警、憲、海巡，海關等6大系統130人與會。

台中地檢表示，研習會今上午由法務部政務次長陳明堂主持開幕，前最高檢檢察官周章欽開場，為期3天課程法務部檢察司調辦事主任檢察官黃榮德、新北檢主任檢察官蕭擁溱、嘉義地檢檢察官李鵬程，及台中地檢檢察官陳東泰、黃鈺雯等，針對新興毒品、科技偵查及溯源案例分享。

檢察官陳東泰講述緝毒案件，他認為檢、警間互信非常重要，曾聽警方抱怨和檢察官溝通不太順暢，因檢方幾乎都在辦公室等待消息，以檢方立場應相信合作執法的第一線警察人員，雙方即時溝通，由警察回報、檢方做決定，辦案「要交心」並保持開放的心，盡其所能接納分析各種情資。

蔡清祥說，上周末有鼓吹大麻合法化團體來陳情，但法務部立場仍堅定，對大麻合法化是不考慮的，因大麻會傷害中樞神經，法務部毒品審議委員會一直沒通過要除罪化，仍將大麻列為第二級毒品，他今再次鄭重宣布極力查緝大麻犯罪，不管山區、室內種植，都要持續偵辦。

蔡也說，今毒品危害防制條例也通過修正，其中種植大麻情節輕微，依照大法官790號解釋，情節輕微、供己施用等，修法為1年以上7年以下降低刑度，但他也說明，雖然條文經三讀通過，但並非除罪化，這部分也予以澄清。