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超商店員勸戴口罩被刺死 家屬曝凶手「零道歉」：至少要判無期

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名蔣姓紙雕家去年11月到超商購物，因不滿未戴口罩被蔡姓店員勸導，返家取刀再刺死對方；桃園地院今天開準備庭，蔣男不否認行凶，但辯稱自己當時服藥，辨識行為能力降低，希望能夠減刑。死者家屬則於庭後表示，發生這種事，現在還有誰敢勸人戴口罩，不敢期望法院判死，但希望至少無期徒刑。

檢方起訴指出，去年11月21日凌晨，蔣男（41歲）只因不滿被蔡姓店員（30歲）依防疫規定勸導其戴口罩否則不予結帳，雙方口角後，蔣就萌生殺人犯意，回家變裝、持短彎刀在凌晨5時43分再度上門，並朝蔡的胸、腹部多處刺殺，害蔡心臟中3刀被刺穿斃命。

準備庭上，蔣男坦承犯行，但辯稱自己當時吃了藥，記憶模糊，許多事情都是看監視器才回想自己做過。他主張自己當時因為服藥導致辨識行為能力降低才會犯案，希望法院能酌減其刑。

對於蔣男說法，死亡家屬不以為然，指蔣男目的是在幫自己脫罪而已，根本沒有悔意。家屬認為，蔣男雖稱服藥意識模糊、沒有記憶，但醫院精神鑑定報告顯示記憶與辨識行為能力不衝突，沒有記憶不代表行為能力降低，他行凶時是有行為能力的，應不足為減刑理由。

家屬也說，蔣男在案發後不曾透過任何管道聯繫我們，從頭到尾沒有一句道歉。他只是在法庭上演一齣戲，講述他失憶、很委屈，讓我們覺得他非常罪大惡極。

蔡男家屬感嘆，因為勸人戴口罩被刺死，這是一個非常驚悚的社會案件，還有誰敢讓小孩去超商打工，又有誰敢勸人戴好口罩？從台灣近幾年司法審判來看，殺人判死的案例不多，執行也只有2件，不敢期望法院判蔣男死刑，但起碼要無期徒刑。

蔣姓紙雕家。圖／警方提供
蔣姓紙雕家。圖／警方提供

口罩 桃園 殺人 超商

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