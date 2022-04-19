身障男被5人圍毆致重傷 原因僅是「敲錯旅館房門」

任姓男子去年8月在新北市三重區一間旅館投宿，被詹姓男子誤敲房門，詹男向對方道歉並稱他患有身心障礙，仍被任男找來陳姓男子與3名少年共五人圍毆致重傷。新北地檢署認為任男、陳男等五人毆打致使詹男多處粉碎性骨折、肝臟等重要器官受傷，還在事後破壞現場、湮滅證據，已有殺人犯意，依殺人未遂起訴，並請法院從重量刑。

檢警調查，任男去年8月24日投宿在三重正義北路上一間旅社12樓，被前去拜訪友人的詹男誤敲房間房門，任男不滿找來陳男與3名少年助陣，五人一起帶著長棍，在12樓電梯口堵到詹男，詹男嚇得向五人道歉，並表示自己領有身心障礙手冊，並非故意敲錯房門，但任等五人仍朝詹男頭部、腹部與四肢等處攻擊長達9分鐘，使詹四肢多處粉碎性骨折，肝臟、肺臟撕裂傷。

任男等五人行兇後，還要3名少年將詹男拖到樓梯間，再以大毛巾、清水清理詹留下的大片血跡並欲逃離現場，幸警方迅速到場將人逮捕，並將詹男送醫。