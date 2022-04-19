快訊

傳77億房產被查封 張庭、林瑞陽公司發律師函：案件複雜

台泥台中太平廠擋土牆崩塌 1移工當場被活埋送醫不治

男利用線上投注三方詐欺 彩券行列警示帳戶淪共犯

中央社 / 記者洪學廣高雄19日電

蔡姓男子利用彩券行因應疫情推出線上刮刮樂選購系統，以三方詐騙手法假賣商品，再提供彩券行帳號下注，害業者淪警示帳戶，受害者近20人，高市刑大詢後將他依詐欺罪送辦。

高雄市政府警察局刑事警察大隊今天上午召開記者會說明，近來接獲多名民眾報案，指稱有人在臉書假賣遊戲王卡、禮盒、虛擬寶物等詐騙，匯款後卻沒收到東西的受害者近20人，損失共約新台幣30萬元，警方獲報後報請高雄地檢署指揮偵辦，並在蒐證完備後持拘票前往嘉義市西區新民路將主嫌蔡男拘提到案。

警方調查，沉迷運動彩券的30歲蔡男發現高雄某間彩券行因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情推出「線上刮刮樂選購系統」便民服務，只要民眾在彩券行提供帳戶儲值，再到台灣運彩官網點選想下注賽事，將QR Code照片傳給彩券行，就能順利下注。

蔡男取得彩券行帳戶後即以「三方詐騙」手法行騙，他先在臉書假賣遊戲王卡、禮盒等商品，吸引消費者將商品款項匯入彩券行帳戶內下注，再待下注賽事中獎，就能大剌剌前往彩券行領取獎金。直到消費者驚覺沒收到訂購商品報案，彩券行名下帳戶就會被列為警示帳戶，淪為詐欺共犯。

刑大指出，全案經偵五隊15分隊立案偵辦，運用165反詐騙平台大數據資料、金流資料，抽絲剝繭分析，追查出主嫌蔡男竟同時涉及其他詐欺案遭通緝。幸專案人員調閱監視器畫面、住宿資料，逐一過濾分析，研判蔡嫌可能躲藏地點後，終於在4月14日拘提到案，全案依詐欺罪移送高雄地檢署偵辦。

彩券行 詐騙 詐欺

延伸閱讀

彩券行疫情間設線上投注 反成為通緝犯的人頭帳戶

被列黑名單 桃園婦竟赴彩券行潑咖啡「驅魔」

男中63億元彩券「沒興趣享樂」 只想實現畢生心願

拍檔犯案1人支開店員 另1人偷走彩券行抽屜好幾本彩券

相關新聞

超商店員勸戴口罩被刺死 家屬曝凶手「零道歉」：至少要判無期

桃園一名蔣姓紙雕家去年11月到超商購物，因不滿未戴口罩被蔡姓店員勸導，返家取刀再刺死對方；桃園地院今天開準備庭，蔣男不否...

身障男被5人圍毆致重傷 原因僅是「敲錯旅館房門」

任姓男子去年8月在新北市三重區一間旅館投宿，被詹姓男子誤敲房門，詹男向對方道歉並稱他患有身心障礙，仍被任男找來陳姓男子與...

中部毒品聯防檢察官分享緝毒經驗：辦案檢警要「交心」

國內重視查緝毒品，台灣高等檢察署、台中地檢署舉辦「中部地區科技緝毒研習會」，集結中部檢警調130多人，有毒品專責檢察官分...

不孝子染毒 騙老父退休金、抵押祖厝開「毒品便利店」

台北市刑大毒品查緝中心，日前接獲線報，桃園市大園區一處透天厝，被吸毒的圈內人稱為「毒品便利店」，全天24小時販售各類毒品...

無業男偷113公斤電纜線 警持拘票逮人又搜出毒品遭送辦

高雄54歲蔣姓男子因無業缺錢花用，靠偷竊維生，日前到林園區清水岩一處廢棄工廠偷竊113公斤電纜線，變賣得手1.5多萬元，...

桃檢不准吸毒男易服社勞 桃院認程序瑕疵予撤銷

桃園一名林姓男子因轉讓三級毒品被判刑4月，應入監服刑，但他以母親罹患大腸癌、家中僅他可照顧等理由申請服社會勞動，結果被檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。