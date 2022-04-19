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不孝子染毒 騙老父退休金、抵押祖厝開「毒品便利店」

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市刑大毒品查緝中心，日前接獲線報，桃園市大園區一處透天厝，被吸毒的圈內人稱為「毒品便利店」，全天24小時販售各類毒品。

警方長期埋伏蒐證，日前清晨攻堅逮捕販毒的林姓男子。現場查扣安非他命8袋(計1053公克)、愷他命9包(21公克)，另有毒品咖啡包、笑氣等；另查扣點鈔機、電子磅秤、毒品分裝袋及販毒所得新台幣21萬2千元。

主嫌林姓男子（35歲），平時無業，沒有結婚生子及幫派背景，卻因為染有毒癮，但毒品價格又日漸高漲，就向父親謊稱要翻新裝潢祖厝，騙取父親數十萬元退休金後，又將父親居住的祖厝向銀行貸款，取得200餘萬元都用來購買大量毒品。

林父發現兒子被抓到場關心，這才發現退休積蓄全都被不肖子給騙光購買毒品，連祖厝都被抵押借貸，當場悲痛欲絕，淚流滿面。

警方將林嫌依毒品罪送辦，並將持續調閱相關犯嫌金流、通聯及追蹤手機數位足跡訊號，並根據林嫌供述，持續深入追查毒品來源。

林姓男子染上毒癮，騙光老父退休金、抵押祖厝，開「毒品便利店」被抓。記者廖炳棋/翻攝
林姓男子染上毒癮，騙光老父退休金、抵押祖厝，開「毒品便利店」被抓。記者廖炳棋/翻攝

毒品 販毒 透天厝

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