無業男偷113公斤電纜線 警持拘票逮人又搜出毒品遭送辦

高雄54歲蔣姓男子因無業缺錢花用，靠偷竊維生，日前到林園區清水岩一處廢棄工廠偷竊113公斤電纜線，變賣得手1.5多萬元，近日遭警發現，並持拘票到住處逮人，共查獲作案用工具及搜出1包毒品，警詢後，將蔣男依竊案、毒品罪移送。

高雄林園警分局港埔派出所4月12日，接獲民眾報案稱，有電纜線竊案，隨即展開調查，認為蔣男涉嫌重大，並發現他專挑深夜潛入廢棄工廠行竊，然後凌晨在騎乘機車，分批將竊得的物品運走。

警方掌握證據後，聲請搜索票，於16日前往蔣得住處登門逮人。警方在屋內查獲，油壓剪等作案工具，另搜出一包0.3公克的安非他命毒品，並在林園一處資源回收場發現他竊得的113公斤電纜線等贓物。