桃檢不准吸毒男易服社勞 桃院認程序瑕疵予撤銷

桃園一名林姓男子因轉讓三級毒品被判刑4月，應入監服刑，但他以母親罹患大腸癌、家中僅他可照顧等理由申請服社會勞動，結果被檢察官拒絕。他向桃園地院提出異議，而桃園地院也查出檢方指揮程序有瑕疵，原處分終獲撤銷，但仍須由檢察官重新執行指揮。

裁定指出，林男因為轉讓三級毒品，被認定違反3次藥事法，每次行為各處2月徒刑，應執行有期徒刑4月。全案去年12月31日定讞，檢方今年3月15日書面審查後，勾選「不准易服社會勞動」，說明「受刑人本件乃轉讓三級毒品且前有施用毒品案件，不宜易服社勞」，並寄傳票通知林男4月7日報到執行。

法院調查，檢察官3月15日作成不准易服社會勞動決定前，尚未傳喚林男到案執行，也沒有給予陳述意見或表達個人特殊事由的機會，認其指揮程序有瑕疵。此外，林男在3月28日曾到地檢署詢問詢問是否可服勞動，雖然被拒絕，但資料看不出林男已提出特殊理由供檢察官審酌，而檢察官也未以書面或其他方式告知他確切駁回理由，難認符合正當法律程序。

法院雖撤銷原執行處分，但也強調是審酌檢察官未事前通知林男到場陳述意見及說明理由，有違正當法律程序，所以撤銷原處分，並非認定林男異議理由為有理由。林男的異議理由，仍應在檢察官通知到場陳述意見時，自行向檢察官陳述，由檢察官重新決定是否得易服勞役。