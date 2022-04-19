彩券行疫情間設線上投注 反成為通緝犯的人頭帳戶

彩券行在防疫期間因客戶大減，設LINE一般官方帳號供投注者匯款下注，不料遭蔡姓男子當成犯罪工具。蔡在臉書散發販賣商品訊息，要買家匯款進彩券行帳戶，以別人的匯款當投注金，並沒寄發商品給買家，事後買家報警，彩券行的帳戶也成警示帳戶遭凍結。警方逮捕蔡，依詐欺罪嫌移送法辦。

設線上投注的台中某彩券行老闆約1年前，因為疫情嚴重，去他的彩券行投注的顧客變少，他才突發奇想，在LINE設一般官方帳號，請顧客利用台灣彩券APP的「我要選號」功能，填寫投注號碼後，將選號產生的QR code，直接傳上彩券行的LINE官方帳號，並先匯款到老闆的金融帳號，由老闆確認，便可直接由彩券行印出彩券，再由彩券行傳彩券單給顧客，完成交易。

據了解，蔡姓男子（30歲）涉詐欺案，今年3月經台中地檢署通緝，他到處躲避警方查捕，平時就愛買彩券，他得知這家彩券行設LINE官方帳號，接受彩迷線上投注，便利用「wei wei」等暱稱加入彩券行會員，另頭便在臉書散發販賣遊戲王卡、禮盒等商品，讓受騙買家匯款到彩券行老闆的金融帳號，他向老闆確認錢已匯入，便大肆利用受騙人的匯款下注。

買家發覺訂購的商品沒寄來，報警查辦，彩券行老闆的金融帳號也因此列警示警戶，遭到凍結。