快訊

傳77億房產被查封 張庭、林瑞陽公司發律師函：案件複雜

台泥台中太平廠擋土牆崩塌 1移工當場被活埋送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彩券行疫情間設線上投注 反成為通緝犯的人頭帳戶

聯合報 / 記者林保光／即時報導

彩券行在防疫期間因客戶大減，設LINE一般官方帳號供投注者匯款下注，不料遭蔡姓男子當成犯罪工具。蔡在臉書散發販賣商品訊息，要買家匯款進彩券行帳戶，以別人的匯款當投注金，並沒寄發商品給買家，事後買家報警，彩券行的帳戶也成警示帳戶遭凍結。警方逮捕蔡，依詐欺罪嫌移送法辦。

設線上投注的台中某彩券行老闆約1年前，因為疫情嚴重，去他的彩券行投注的顧客變少，他才突發奇想，在LINE設一般官方帳號，請顧客利用台灣彩券APP的「我要選號」功能，填寫投注號碼後，將選號產生的QR code，直接傳上彩券行的LINE官方帳號，並先匯款到老闆的金融帳號，由老闆確認，便可直接由彩券行印出彩券，再由彩券行傳彩券單給顧客，完成交易。

據了解，蔡姓男子（30歲）涉詐欺案，今年3月經台中地檢署通緝，他到處躲避警方查捕，平時就愛買彩券，他得知這家彩券行設LINE官方帳號，接受彩迷線上投注，便利用「wei wei」等暱稱加入彩券行會員，另頭便在臉書散發販賣遊戲王卡、禮盒等商品，讓受騙買家匯款到彩券行老闆的金融帳號，他向老闆確認錢已匯入，便大肆利用受騙人的匯款下注。

買家發覺訂購的商品沒寄來，報警查辦，彩券行老闆的金融帳號也因此列警示警戶，遭到凍結。

高雄市刑大偵五隊查出蔡的身分，4月14日在嘉義市西區新民路，逮捕蔡到案。據統計，他自去年10月到12月，遭蔡騙走匯款的人至少20人，受騙金額30多萬元。全案依詐欺罪嫌移送法辦。

警方逮捕利用第三方詐財的蔡姓男子。記者林保光／翻攝
警方逮捕利用第三方詐財的蔡姓男子。記者林保光／翻攝
彩券行設線上投注方法，印出投注彩券，傳照片給蔡姓男子，完成交易，不料收到錢，卻是蔡騙人匯款。記者林保光／翻攝
彩券行設線上投注方法，印出投注彩券，傳照片給蔡姓男子，完成交易，不料收到錢，卻是蔡騙人匯款。記者林保光／翻攝

彩券行 LINE 詐欺

延伸閱讀

未戴口罩不滿勸導持刀砍警 通緝犯判賠50萬元

騎車違規被攔查 緊張抖出護身符 警一查是竊盜通緝犯

被列黑名單 桃園婦竟赴彩券行潑咖啡「驅魔」

影／89歲阿祖撞到人嚇的忘煞車 女騎士捲車底拖行

相關新聞

超商店員勸戴口罩被刺死 家屬曝凶手「零道歉」：至少要判無期

桃園一名蔣姓紙雕家去年11月到超商購物，因不滿未戴口罩被蔡姓店員勸導，返家取刀再刺死對方；桃園地院今天開準備庭，蔣男不否...

身障男被5人圍毆致重傷 原因僅是「敲錯旅館房門」

任姓男子去年8月在新北市三重區一間旅館投宿，被詹姓男子誤敲房門，詹男向對方道歉並稱他患有身心障礙，仍被任男找來陳姓男子與...

中部毒品聯防檢察官分享緝毒經驗：辦案檢警要「交心」

國內重視查緝毒品，台灣高等檢察署、台中地檢署舉辦「中部地區科技緝毒研習會」，集結中部檢警調130多人，有毒品專責檢察官分...

不孝子染毒 騙老父退休金、抵押祖厝開「毒品便利店」

台北市刑大毒品查緝中心，日前接獲線報，桃園市大園區一處透天厝，被吸毒的圈內人稱為「毒品便利店」，全天24小時販售各類毒品...

無業男偷113公斤電纜線 警持拘票逮人又搜出毒品遭送辦

高雄54歲蔣姓男子因無業缺錢花用，靠偷竊維生，日前到林園區清水岩一處廢棄工廠偷竊113公斤電纜線，變賣得手1.5多萬元，...

桃檢不准吸毒男易服社勞 桃院認程序瑕疵予撤銷

桃園一名林姓男子因轉讓三級毒品被判刑4月，應入監服刑，但他以母親罹患大腸癌、家中僅他可照顧等理由申請服社會勞動，結果被檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。