押到擎天岡討分手費 十多人痛毆少年 天道盟分子被聲押

14歲少女和同歲的周姓少年分手後，找19歲王姓男子討分手費，王男涉嫌在北市內湖區強押周姓少年到擎天岡，找來自稱是天道盟的26歲蔡姓男子率領少年們持棍棒痛打周姓少年。警方獲報到場，逮捕14人，依妨害秩序等罪嫌移送士林地方檢察署、士林地方法院少年法庭偵辦，檢方訊後王男、蔡男遭聲押獲准。

4月17日晚上10時許，王男涉嫌在內湖約周姓少年見面，稱「你女友在車上，有話跟你說」騙少年上車後，2車直接開上擎天岡，現場蔡男找來多達9名未成年、2名成年男子，眾人下車後持棍棒等物攻擊周姓少年，致手腳挫傷。

幸好，周姓少年在內湖被押上車，路人見狀報案，警方循線調閱監視器依照車牌攔截圍捕，最後警方在擎天岡上找到被打趴的被害少年。警方隨即叫全部人員下車、蹲在路邊清點人數，加上少女，現場共計14名犯嫌，成年4人、未成年10人，全案依照妨害自由、妨害秩序、恐嚇取財、傷害等罪嫌，移送士林地檢署、士林地方法院少年法庭。