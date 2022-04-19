19歲青年賣FM2咖啡包 法院認不符情堪憫恕判他1年3月

台中19歲趙姓男子3度販賣含有FM2的咖啡包落網，法院以他自白、供出上游2度減刑，趙的辯護人再替他求以刑法第59條情堪憫恕減刑，法院直言，趙販毒恐讓施用者精神異常，若動輒依59條減刑不符禁絕毒品刑事政策，依3個販毒罪判趙1年3月，可上訴。

檢警調查，趙男2021年7月起，3度透過臉書訊息和買家聯繫，分別在大雅、梧棲區等地以每包500元價格販售含有第四級毒品硝西泮（俗稱FM2）的毒品咖啡包，一共得手6500元，經台中少年警察隊循線查獲送辦。

審理時，趙坦承不諱，與下游2名買家證詞相符，並有對話紀錄、驗尿報告可佐證，可認定他犯行明確；法院審酌，趙男經警方通知到案時，已經有供出毒品來源、共犯是另名陳姓男子（因車禍心神喪失，現經裁定停止審判）經查獲。

另趙3次販毒行為在偵查、審理時都自白坦承不諱，法院2度依刑法第17條予以減刑；因趙的辯護人主張，希望再依刑法第59條情堪憫恕予以減刑，表示趙年僅19歲，自幼父母離異，由爸爸單親帶大，家庭教育功能不彰，才會誤限法網。

院方審酌，刑法第59條情堪憫恕，並非漫無限制，必須犯罪另有特殊原因、環境及情狀，客觀上足以引以一般同情而顯可憫恕，趙男販毒的動機、手段並無可憫，且第四級毒品流通氾濫，危害社會甚廣。

法院還說，若於法定刑度外，動輒適用刑法第59條減刑，也不符合禁絕毒品來源，使國人遠離毒害的刑事政策，且全案已依刑法第17條2度替趙減刑，認為不適合在用第59條第3度減刑。