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立院三讀 種大麻自用最低刑期5年減為1年
立法院會今上午三讀修正「毒品危害防制條例」第十二條及第三十六條文修正草案。未來種大麻因供自己施用、且情節輕微者，處1年以上、7年以下有期徒刑，可併科100萬元以下罰金。
現行規定，意圖供製造毒品用，而栽種大麻者，處5年以上徒刑，得併科500萬元以下罰金。不過，司法院大法官2020年作成釋字第790號解釋，認為此部分與罪行相當及比例原則不符。
因此，相關機關須在一年內依解釋意旨修正。逾期若未修正，其情節輕微者，法院可依解釋意旨減輕其法定刑至2分之1。行政院日前將修法草案送至立法院審議。
三讀條文明定，栽種大麻因供自己施用，且情節輕微者，處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。以達罪刑均衡的目的。
此外，立法院會今也三讀「中華民國刑法施行法」第9條之1條文修正案，將現行條文「妓女戶」修正為「性交易場所」，避免用詞影響女性尊嚴，並有性工作等同女性的刻板印象，以符合「消除對婦女一切形式歧視公約」規定。
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