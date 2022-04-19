立院三讀 種大麻自用最低刑期5年減為1年

立法院會今上午三讀修正「毒品危害防制條例」第十二條及第三十六條文修正草案。未來種大麻因供自己施用、且情節輕微者，處1年以上、7年以下有期徒刑，可併科100萬元以下罰金。

現行規定，意圖供製造毒品用，而栽種大麻者，處5年以上徒刑，得併科500萬元以下罰金。不過，司法院大法官2020年作成釋字第790號解釋，認為此部分與罪行相當及比例原則不符。

因此，相關機關須在一年內依解釋意旨修正。逾期若未修正，其情節輕微者，法院可依解釋意旨減輕其法定刑至2分之1。行政院日前將修法草案送至立法院審議。

三讀條文明定，栽種大麻因供自己施用，且情節輕微者，處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。以達罪刑均衡的目的。