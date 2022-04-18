男長期幻聽有人罵他 怒持刀猛刺女鄰居遭重判7年6個月

高雄29歲廖姓男作業員，因患思覺失調症長期幻聽，認為隔壁35歲吳姓女鄰居辱罵他，便持水果刀趁吳女外出時，猛刺多刀害她重傷送醫；地院認為，雖廖男具思覺失調症，但案發時辨識能力無顯著減低或欠缺，經審理將他依殺人未遂罪，處7年6個月有期徒刑。

判決指出，廖男與吳女同住在楠梓一處公寓6樓的鄰居，雙方平日鮮少互動，去年9月1日8時55分許，廖對吳心生不滿，趁對方要搭電梯下樓時，一把持水果刀尾隨在後，隨後兩人在電梯前走廊發生爭執。

廖男一氣之下，持預藏水果刀朝吳女頸部、臉部及手部刺殺約7、8下，造成吳前頸12公分切割傷、後頸3公分切割傷，深度達脊椎後方、左耳1公分及4公分切割傷、左腋下5公分及身上多處傷口。

隨後公寓管理員聽聞呼救聲，改往現場協助報案並將吳女送醫，經搶救共住院10天病況穩定出院，撿回一命，而廖男犯案當天，當場被警方逮捕移送，後有檢方起訴。

警詢、偵查及審理時廖男接聲稱，吳女經常在房間內隔著牆辱罵他，案發前，又聽到對方持續辱罵，才會持水果刀尾隨；法院透過醫院對廖進行精神鑑定，認為他有長期間斷具幻聽、關係妄想等症狀，具思覺失調症。

吳女供稱，雙方完全沒有互動與吵過架，且案發當時，問他有什麼事情，對方只說我侮辱他，便反問侮辱什麼，卻生氣不發一語站在原，要離開時，他一怒之下便持水果刀砍我。

地院認為，警詢及偵查時，廖男能清楚針對問題回答、詳述案發過程辯解並主張有利於己的事項，顯見與一般犯罪行為人無異，辨識行為的能力也並無顯著減低或欠缺的情況。