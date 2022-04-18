快訊

台中明道中學2學生確診60人匡列 周二起停課3天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男長期幻聽有人罵他 怒持刀猛刺女鄰居遭重判7年6個月

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄29歲廖姓男作業員，因患思覺失調症長期幻聽，認為隔壁35歲吳姓女鄰居辱罵他，便持水果刀趁吳女外出時，猛刺多刀害她重傷送醫；地院認為，雖廖男具思覺失調症，但案發時辨識能力無顯著減低或欠缺，經審理將他依殺人未遂罪，處7年6個月有期徒刑。

判決指出，廖男與吳女同住在楠梓一處公寓6樓的鄰居，雙方平日鮮少互動，去年9月1日8時55分許，廖對吳心生不滿，趁對方要搭電梯下樓時，一把持水果刀尾隨在後，隨後兩人在電梯前走廊發生爭執。

廖男一氣之下，持預藏水果刀朝吳女頸部、臉部及手部刺殺約7、8下，造成吳前頸12公分切割傷、後頸3公分切割傷，深度達脊椎後方、左耳1公分及4公分切割傷、左腋下5公分及身上多處傷口。

隨後公寓管理員聽聞呼救聲，改往現場協助報案並將吳女送醫，經搶救共住院10天病況穩定出院，撿回一命，而廖男犯案當天，當場被警方逮捕移送，後有檢方起訴。

警詢、偵查及審理時廖男接聲稱，吳女經常在房間內隔著牆辱罵他，案發前，又聽到對方持續辱罵，才會持水果刀尾隨；法院透過醫院對廖進行精神鑑定，認為他有長期間斷具幻聽、關係妄想等症狀，具思覺失調症。

吳女供稱，雙方完全沒有互動與吵過架，且案發當時，問他有什麼事情，對方只說我侮辱他，便反問侮辱什麼，卻生氣不發一語站在原，要離開時，他一怒之下便持水果刀砍我。

地院認為，警詢及偵查時，廖男能清楚針對問題回答、詳述案發過程辯解並主張有利於己的事項，顯見與一般犯罪行為人無異，辨識行為的能力也並無顯著減低或欠缺的情況。

地院審酌，廖男與對方鮮少互動，因故對吳女不滿，及持水果刀刺傷對方，手段甚猛，造成她心理有極大恐懼，身心受創甚深，衡酌檢方求刑意見，將他依殺人未遂罪，處有期徒刑7年6個月，沒收扣案水果刀，全案可上訴。

高雄29歲廖姓男作業員，因患思覺失調症長期幻聽持水果刀刺傷女鄰居，地院將他依殺人未遂罪，處7年6個月有期徒刑。記者陳弘逸／翻攝
高雄29歲廖姓男作業員，因患思覺失調症長期幻聽持水果刀刺傷女鄰居，地院將他依殺人未遂罪，處7年6個月有期徒刑。記者陳弘逸／翻攝
高雄29歲廖姓男作業員，因患思覺失調症長期幻聽持水果刀刺傷女鄰居，地院將他依殺人未遂罪，處7年6個月有期徒刑。記者陳弘逸／翻攝
高雄29歲廖姓男作業員，因患思覺失調症長期幻聽持水果刀刺傷女鄰居，地院將他依殺人未遂罪，處7年6個月有期徒刑。記者陳弘逸／翻攝
高雄29歲廖姓男作業員，因患思覺失調症長期幻聽持水果刀刺傷女鄰居，地院將他依殺人未遂罪，處7年6個月有期徒刑。記者陳弘逸／翻攝
高雄29歲廖姓男作業員，因患思覺失調症長期幻聽持水果刀刺傷女鄰居，地院將他依殺人未遂罪，處7年6個月有期徒刑。記者陳弘逸／翻攝
高雄29歲廖姓男作業員，因患思覺失調症長期幻聽持水果刀刺傷女鄰居，地院將他依殺人未遂罪，處7年6個月有期徒刑。記者陳弘逸／翻攝
高雄29歲廖姓男作業員，因患思覺失調症長期幻聽持水果刀刺傷女鄰居，地院將他依殺人未遂罪，處7年6個月有期徒刑。記者陳弘逸／翻攝

思覺失調症 殺人 電梯

延伸閱讀

影／男子超商亮刀要店員給錢被逮 供稱吃了安眠藥意識不清

國軍高雄總醫院13軍醫官收賄 最貪索賄184萬無罪改重判

登山婦險遭拖進草叢性侵 高雄持刀狼襲胸逞慾被重判

立院初審 竊取國家核心關鍵技術最重判12年罰1億

相關新聞

兒稱被綁票急需48萬 清潔工母親籌錢贖人得知真相心碎

南投21歲越南籍陳姓移工因欠債近50萬元，竟與友人設局，向母親謊稱遭綁票須付贖48萬元，否則恐遭殺害，嚇得陳母報警，警方...

男長期幻聽有人罵他 怒持刀猛刺女鄰居遭重判7年6個月

高雄29歲廖姓男作業員，因患思覺失調症長期幻聽，認為隔壁35歲吳姓女鄰居辱罵他，便持水果刀趁吳女外出時，猛刺多刀害她重傷...

高市警三線一督察「吃銅吃鐵」收賄還關說 判11年定讞

負責調查、取締色情營業場所的高雄市警督察室督察孫啟義，接受劉姓業者招待出國，連居家裝潢、家電都由劉買單，再包庇對方經營的...

貨車司機換車道未注意左側機車 騎士追問被毆打在地

32歲吳姓貨車司機昨天早上9時許行經北市大同區重慶北路1段與市民大道路口，疑因變換車道，嚇到行駛在左側、後載乘客的29歲...

警察防疫保險只限外勤 警友主任吳祥斌贊助讓全員投保

疫情升溫，警政署為提高第1線基層員警從事防疫工作的保障，以公費為地方基層員警投保防疫保險，但限於經費只投保外勤警察，內難...

若手癢點進連結 切勿填寫個資

釣魚簡訊危機四伏，民眾常在收到信用卡、電信帳單發現費用爆增，使用網路銀行驚見遭盜轉，或涉詐欺案被警方通知才知受害，未報案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。