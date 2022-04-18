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貨車司機換車道未注意左側機車 騎士追問被毆打在地
32歲吳姓貨車司機昨天早上9時許行經北市大同區重慶北路1段與市民大道路口，疑因變換車道，嚇到行駛在左側、後載乘客的29歲林姓機車騎士，吳男不滿林男追來質問，發生口角，情緒失控，下車毆打林男成傷。
案發時，後方車輛拍下打架畫面，只見吳男下車後動手打人，不斷攻擊林男，現場路人出面制止，但他直毆打林男在地才罷手。
林男被打，臉部及腹部受傷，報警提出傷害告訴。吳男隨後至派出所製作筆錄，對於自己情緒失控氣憤打人表示後悔，警方將全案依照傷害罪嫌送辦。
大同警分局呼籲，民眾遇有行車糾紛或車禍時，迅速通知警方到場協助釐清，切勿與對方口角爭執，待警方到場依規定為雙方製作車禍筆錄，判定肇責。
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