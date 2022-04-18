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警察防疫保險只限外勤 警友主任吳祥斌贊助讓全員投保

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

疫情升溫，警政署為提高第1線基層員警從事防疫工作的保障，以公費為地方基層員警投保防疫保險，但限於經費只投保外勤警察，內難警員未納入，「防疫不能有破口！」台西分局警友會主任吳祥斌，認為內勤員警一樣有風險，今天率先為內勤警員投保，讓整個分局人人有保險，保障多1分。

近來不斷傳出警察確診，為保障在第1線從事防疫勤務的警員，警政署補助經費為基層員警投保防疫險，但因經費有限，只能為外勤警員投保，內勤員警則未納入投保對象。

台西警友會辦事處主任吳祥斌得知此情況後，認為防疫不分你我，外勤第一線警員固然有風險，但內勤人員也需經常支援或執行部分防疫專案工作，也同樣具染疫風險，為使每位警員都能有相同保障，他將捐助內勤人員保險費用，讓未投保的員警一起享有同等級的防疫險。

台西分局外勤人員共百餘人，內勤47人也將享有同樣防疫險，吳祥斌說，防疫滴水不漏，期待每位員警執勤時要更加留意，有保險只是多1分保障和安心，但最重要還是要做好個人防疫安全。

台西分局長黃念生感謝警友辦事處主任吳祥斌的貼心，讓全分局每位員警均有相同的防疫保障，也讓警眷家人多一分安心。

台西分局內勤人員未納入防疫保險，警友會主任吳祥斌（右四）得知後，馬上為所有內勤人員投保，讓分局全員防疫多一分保障。記者蔡維斌／翻攝
台西分局內勤人員未納入防疫保險，警友會主任吳祥斌（右四）得知後，馬上為所有內勤人員投保，讓分局全員防疫多一分保障。記者蔡維斌／翻攝
四湖鄉芳源牧場負責人吳祥斌（左二）是樂善好施的養鵝人。記者蔡維斌／翻攝
四湖鄉芳源牧場負責人吳祥斌（左二）是樂善好施的養鵝人。記者蔡維斌／翻攝

保險 警察

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