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台鐵自強號車廂傳旅客遭毆打 鐵路警察上車逮人送辦

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台鐵自強號北上列車昨上午在行經台南段發生旅客與座位旁乘客口角在車廂內衝突、扭打，造成被害人許男手及肩部挫傷，鐵路警察局警員獲報緊急在新營火車站逮捕涉嫌打人的洪姓男子，依傷害罪嫌送辦。

事件發生在昨上午10點，當時台鐵北上116次列車從台南站駛出時，第四車廂洪姓男子疑不明原因看鄰座許姓男子不順眼，兩人先爆發口角衝突，洪涉嫌徒手追打許男手部及肩膀等處，許也反擊，兩人一度在車廂內來回追打嚇壞車內乘客。

車上旅客緊急通報列車長，列車長立即前往處理並就近通知鐵路警察新營派出所路警上車協助處理，警員趕至獲知洪嫌已逃至12車廂正下車逃離，警員趨近順利壓制，將其及許某帶回新營派出所偵辦。警詢時，許某出示傷部堅持提告。

台鐵自強號台南新營路段間發生旅客在車廂內衝突，鐵路警察稍後逮捕涉嫌打人男子送辦。圖 ／取自爆料公社
台鐵自強號台南新營路段間發生旅客在車廂內衝突，鐵路警察稍後逮捕涉嫌打人男子送辦。圖 ／取自爆料公社

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