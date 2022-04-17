台鐵自強號車廂傳旅客遭毆打 鐵路警察上車逮人送辦

台鐵自強號北上列車昨上午在行經台南段發生旅客與座位旁乘客口角在車廂內衝突、扭打，造成被害人許男手及肩部挫傷，鐵路警察局警員獲報緊急在新營火車站逮捕涉嫌打人的洪姓男子，依傷害罪嫌送辦。

事件發生在昨上午10點，當時台鐵北上116次列車從台南站駛出時，第四車廂洪姓男子疑不明原因看鄰座許姓男子不順眼，兩人先爆發口角衝突，洪涉嫌徒手追打許男手部及肩膀等處，許也反擊，兩人一度在車廂內來回追打嚇壞車內乘客。