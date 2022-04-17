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喝醉口角相約談判 雙方撂人棍棒互毆女被扯髮釀3傷

聯合報 / 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市街頭今晨爆衝突事件！從事冷凍食品中盤商的蔡姓男子和友人在新興區飲酒，席間有人互起口角，雙方相約至蔡鳳山區食品倉庫談判，結果對方一名女子撂來7人分持棍棒及生存遊戲使用的鎮暴槍助陣，兩派人馬互毆，女子被扯髮，造成3人受傷，警方獲報，陸續將涉案的12人逮捕，帶回查辦。

警方調查，從事冷凍食品中盤商的蔡姓男子（22歲）、和吳姓友人（21歲）、陳姓女子（39歲）以及靳姓女子（41歲）等5人，昨天深夜在新興區大同一路飲酒後，雙方發生口角，由於雙方均相互認識，蔡男出面調解，邀約雙方至他位於鳳山區建國三路的冷凍倉庫「講一講」，沒想到卻爆發鬥毆事件。

凌晨2時47分許，蔡男和3名友人在倉庫等候靳姓女子等人到場，未料，靳女卻帶來3車7人，一群人一下車，分持棍棒及生存遊戲使用的鎮暴槍朝蔡男等人圍毆、攻擊，靳女和現場的張女（30歲）及陳女相互拉扯頭髮，兩派人馬打成一團。

警方獲報趕抵，發現吳姓男子（21歲）及張、陳2女受傷，現場遺留鎮暴槍及3顆子彈，救護員將傷者送醫，幸無大礙，並查扣鎮暴槍，另在現場搜尋時，攔截盤查6名在車上助勢的男子，車中起出K他命的K盤，6男被帶回採尿送驗，並陸續將參與鬥毆的12人逮捕，訊後依妨害秩序等罪嫌移送偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

靳姓女子帶來3車7人助陣，一群人一下車，分持棍棒打人。記者石秀華／翻攝
靳姓女子帶來3車7人助陣，一群人一下車，分持棍棒打人。記者石秀華／翻攝
警方將參與鬥毆的兩派人馬逮捕，帶回分局查辦。記者石秀華／翻攝
警方將參與鬥毆的兩派人馬逮捕，帶回分局查辦。記者石秀華／翻攝

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