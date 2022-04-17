留美老闆擔任少輔幹部12年 引導吸毒少年重回母懷抱

台中市少輔會志工幹部吳昇宴已年過六旬，不過卻是留美碩士與企業老闆，但吳對少輔會工作不遺餘力，近期投身少輔會戲劇宣導志工，時常風雨無阻參與訓練、排演，參與少輔會以來，已有12年時間，過去曾輔導一名吸毒少年，與母親重新聯繫，吳說，自己過去就是資源不足的學生，現在有能力，希望能多協助有類似狀況學生。

台中市少輔會表示，吳昇宴今年64歲，家中有6個兄弟姊妹，排行老么，住在雲林虎尾，從小喜歡讀書，在沒有錢補習的年代，要考進好學校是很困難的事，但吳克服困難，在中興大學會計系畢業後，努力工作存錢一圓留學夢想，在美國攻讀碩士期間，有接觸志願服務工作。

少輔會說，吳昇宴回國後，在2010年創業，不過創業期間得知少年警察隊、少輔會正在召募志工，因此從那時起就擔任志工迄今，近期投身少輔會戲劇宣導志工，常風雨無阻、利用下班時間，參與訓練及排演，配合用戲劇的方式進行法律常識巡迴宣導。

吳昇宴說，除擔任少輔會志工外，也在大新國小擔任志工，與少輔會不同的是，在國小主要以數學課程輔導為主，因數學不只是計算工具而已，而是訓練一個人的思考、判斷、邏輯，進而提升解決問題的能力，因此希望可以從中幫助弱勢家庭的兒少學習思考判斷以及提升問題因應能力。

他說，印象最深的就是曾經輔導一位吸毒的少年，經瞭解後才知少年會走偏的原因，出自缺乏家庭的愛與關懷，因少年是單親，自幼就被母親安排在另一個城市的保母家，少年即使已升上國中，母親仍沒有打算把少年接回同住，因母親有結交男友，所以很少探視少年。

他說，接到此案後，想盡辦法聯絡到少年的母親，並讓少年的母親知道少年面臨的問題，後來少年母親除了跟少年道歉外，還把將少年接回高雄同住，成功讓少年與母親重新建立親子關係，讓他很有成就感。