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毒蟲偷機車再「飛車行搶」 3小時內被逮送辦

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

51歲染有毒癮的朱姓男子疑缺錢花用，昨天先在台南市長榮路五段涉嫌偷取機車後，中午12點多再騎車到中西區民族路與西門路圓環旁，涉嫌搶走林姓女被害人帆布袋1個後逃逸，帆布袋內有價值約2萬3000元財物，警方接獲報案後3小時，以車追人在勝利路追查朱到案，追回253元贓款，其他的錢，朱已拿去購買毒品，警詢後依搶奪、毒品、竊盜等罪嫌法辦。

據了解，朱姓男子有強盜、搶奪、毒品、竊盜等前科，朱染有毒品惡習，因缺錢孔急，昨天上午9點48分先在長榮路五段行竊機車得逞，並騎乘該車伺機犯案。

朱先於中午12點20分許在永康區北園橋河堤道路意圖搶奪民眾財物未遂，再於12點45分騎車至中西區民族路與西門路圓環旁，利用林女準備前往開車走路時，趁機搶走其手持帆布袋1個後逃逸，帆布袋內有各式證件、金融卡、手機及1萬7000元，總計損失價值約2萬3000元。

林女報案後，市警二分局偵查隊及海安派出所立即成立專案小組，展開地毯式查訪及監視影像過濾，下午1點30分在台南公園發現其犯案所騎乘贓車等，經擴大地區搜查，3點20分在離贓車停放約400公尺勝利路旁發現犯嫌行蹤，員警逮捕到案，並帶同警方取出其行搶後所丟棄皮包、手機等證物。

警方也在其身上起獲毒品海洛因1.64公克，而其行搶所得手現金僅賸253元，已購買毒品花用殆盡。警詢後以涉嫌搶奪、毒品危害防制條例、竊盜等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

朱姓男子涉嫌持有海洛因毒品遭警方法辦。記者黃宣翰／翻攝
朱姓男子涉嫌持有海洛因毒品遭警方法辦。記者黃宣翰／翻攝
朱姓男子（中）涉嫌搶奪案，南警在案發後3小時逮捕到案。記者黃宣翰／翻攝
朱姓男子（中）涉嫌搶奪案，南警在案發後3小時逮捕到案。記者黃宣翰／翻攝
朱姓男子涉嫌飛車搶案，警方追回253元贓款。記者黃宣翰／翻攝
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