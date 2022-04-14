囚禁男友致命危檢方聲押未准 2天後她再涉縱火

彰化縣吳姓女子涉嫌將同居方姓男友綑綁於鹿港鎮住處，多天未給他進食，造成有糖尿病的方男生命垂危，方男4月12日被救出後，原本彰化地檢署檢察官依殺人未遂罪嫌聲押吳女，但法院認為無羈押之必要，裁定吳女限制住居，今天吳女卻在住家放火，差點釀成大禍，檢方再次聲押吳女。

檢警初步調查，55歲吳女涉嫌4月10日到12日將方姓同居男友（45歲）綑綁於秀水鄉住處，沒讓他喝水，也沒讓他進食，直到方男家人連絡不到他，才報警，12日消防人員破門而入，救出方男時他已意識不清奄奄一息，送醫診治已有敗血症和肺炎，醫院發出病危通知，經搶救後，目前還在加護病房救治中。

檢察官認定吳女對方男有家暴情形，將方男綑綁3天限制行動，明知他有糖尿病，又未給他進食喝水，造成他生命垂危，12日晚間依殺人未遂且有逃亡之虞聲押，法院卻裁定無羈押必要，只將吳女限制住居，無保飭回。

沒想到吳女今天凌晨約1點在秀水鄉老家磚造平房涉嫌縱火悶燒，消防隊約清晨6時獲報，花了一個多小時才撲滅，由於一旁有不少平房，造成居民一陣恐慌，事後吳女跑出來承認是她在「燒紙」，引發火災。

吳嫌經檢察官訊問後，認涉嫌公共危險罪嫌，所犯為重罪，且有逃亡之虞，晚間已向法院聲押，不過檢察官也大嘆，如果12日就押起來，就不會有縱火案，幸好沒有再造成傷亡。

法院表示，吳女日前被檢察官依殺人未遂罪嫌聲請羈押，但法官認為被害人有生命危險，是否係因被告捆綁被害人，且多日未讓被害人進食所導致，尚有疑問，被告是否已經構成殺人未遂罪，也尚待查證，不過法官認定吳女行為至少已涉嫌傷害及妨害自由罪嫌重大。

法院表示，法院除了核發緊急保護令，命吳女需遠離其與被害人原來同住之居所，吳女也表示其有祖宅可住，地址也與其在警偵訊所述地址相符，應可採信。