超詭異！隨身包包連過3關搜查 移監服刑竟冒出安非他命

劉姓男子因涉嫌販賣安非他命被台北地院通緝，前年3月被逮後一直羈押在台北看守所，期間隨身包包被搜查3次均無異狀，但同年10月判決確定移往台北監獄時，竟出現裝有安非他命的罐子，最後因證據不足，獲桃園地院宣判無罪。全案可上訴。聯合報系記者陳俊智／攝影 劉姓男子因涉嫌販賣安非他命被台北地院通緝，前年3月被逮後一直羈押在台北看守所，期間隨身包包被搜查3次均無異狀，但同年10月判決確定移往台北監獄時，竟出現裝有安非他命的罐子；事後，劉男被多控一條持有毒品罪，但他極力否認，最後因證據不足，獲桃園地院宣判無罪。全案可上訴。

判決指出，劉男因為販毒被台北地院通緝，前年3月27日被逮後，一直羈押在台北看守所，同年8月31日判刑確定、10月16日移往台北監獄服刑，期間與外界再無接觸，包包也經過警方、北院法警和北所管理員搜查，均無異狀，直到北監辦理受刑人新收作業時才發現毒品。

桃園地檢署調查，劉男前年3月27日通緝被逮前，同年3月3日就曾因販毒被警方查獲，但當時未被羈押或送監執行，認定是他在3日到27日期間另行取得；劉男則堅決否認，強調自己沒有拿這些東西並放到自己的包包裡。

桃園地院調查，劉男的包包在他被警方緝獲時已附帶搜索一次，解送台北地院時被法警搜第2次，送往台北看守所羈押時又被管理員搜第3次，包包前後經過3次搜查，且羈押在看守所的6個月期間，相關人員均未發現包包有違禁品，認為劉男主張並非不可信。

桃園地檢署公訴檢察官雖當庭主張將毒品罐送指紋鑑定，但桃園地院認為舉證責任在於檢察官，毒品罐究竟為何在各移送階段未被搜出、毒品為何人所有並塞入包內等問題，也是檢察官應該查明舉證，不該轉嫁法院承擔。

桃園地院認為，全案存在足以動搖檢察官舉證的情事，導致無法確信檢察官主張的事實，既然無法證明劉男犯罪，自應諭知無罪。