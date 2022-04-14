色情工作室割越女脖子17刀 外送員刧財害命判無期徒刑　

foodpanda外送員潘秉侑去年到台北市林森北路個人工作室做色情按摩，對黎姓越南女子割喉，砍殺黎女19刀，洗劫手機、錢財；潘偵查中羈押迄今，台北地院審理，今天依強盜殺人罪判處潘無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。

檢方查出，潘下手前曾到文具店購買水果刀，殺人後，則盜走黎女的手機、金項鍊等貴重財物，兇刀丟棄於台北市羅斯福路的公共垃圾桶內，潘落網後一度否認犯案，後來改口承認殺人，依重罪羈押。

潘殺人後，2021年5月12日上午9時許，黎女的男友前往她的租屋處時，驚見黎女倒臥在血泊裡、慘死浴室中，檢方相驗發現，黎女身中19刀，17刀集中在頸部，有一處頸部的刀傷長達20公分，頸動脈則被割破。

檢警勘查犯罪現場發現，潘秉侑行凶時，黎女的血漿噴濺到浴室的天花板上，浴室的地板則被潘清洗過，潘意圖破壞現場犯罪跡證的動機明顯。

檢警檢視命案發生大樓的監視器，監錄內容顯示，2021年5月11日晚上8時，潘秉侑進入案發現場待了1小時後離去，直到隔日上午死者男友進房的期間，再也沒有人再進出，鎖定潘涉有重嫌。

辦案人員循線約談潘秉侑到案時，查出潘有毒品前科，潘先否認、後認罪，承認割喉殺死黎女，但潘供稱，他是不滿被黎女打了幾巴掌，於是拿出放在包包內的水果刀朝黎女割喉。