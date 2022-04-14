利用研究室尖端設備製毒 成大博士遭起訴求處重刑

成功大學化學博士張恩銘負債累累，竟與販毒集團搭上線，以每次3簽到1萬元代價，用研究室的尖端設備分析毒品原料光譜，調配三級毒品「喵喵」製作比例，甚至準備研製二級毒品，張被捕後還狡辯是只是在檢測化妝水，台北地檢署今依製造三級毒品等罪起訴張，建請法院從重量刑，另通緝大毒梟蕭光哲。

張恩銘曾在上市公司元太子公司元瀚材料擔任先進材料部顧問及專案副處長，也是成大化學系教授助理、中研院基金體中心博士後研究員，博士論文是研究「萃取物機能分析」。

檢察官林劭燁認定張恩銘為蠅頭小利，竟利用本身化學專才，與製毒集團勾結，組織製毒一條龍，犯後毫無悔心，請求法院從重量刑。

張恩銘過去在大陸從事清潔劑事業出狀況，遭求償40萬元，負債消息被酒店幹部得知，輾轉傳進毒梟蕭光哲耳裡，蕭男提議張男只要幫忙檢驗進口的毒品原料純度，就可幫忙還債。

張恩銘以每次3千元到1萬元不等代價，把蕭光哲送來的三級毒品「喵喵」先驅原料帶進成大研究室，親自或謊騙實驗室陳姓研究生，使用高端的「超導核磁共振儀」設備，檢驗原料或毒品成分，從而研發精進並指導販毒集團製造比例，研發成果被送到全台各處製毒工廠。

檢調於2021年初，在宜蘭破獲大型製毒工廠，從毒販彼此互稱卡通哆啦A夢角色「叮噹」、「京(靜)香」、「BOY(大雄)」、「胖(虎)」對話紀錄中，發現「張博」的特殊角色，進而循線查出張恩銘涉案。

調查局為此到台南成功大學，在師生協助下會勘研究室設備，研究生曾抱怨，張恩銘帶去分析的液體會傳出惡臭，但都騙稱只是公司研發中的產品需檢驗。

張恩銘被捕後不斷飾詞狡辯，謊稱自己和蕭光哲等人有債務關係，他只是去外面隨便買試紙，為毒品原料做簡單的的薄層層析檢測，檢測結果不準，他帶到研究室檢測的，是一般化妝水，不是毒品。

不過辦案人員搜索張恩銘住處，除發現毒品、原料粉末外，也在電腦中發現3張化學成分光譜圖，成大研究生指證，這是當初張男委託他們製作的檢驗結果，一定要用「超導核磁共振儀」才能分析出來，但研究生無法從光譜中分辨出是毒品。