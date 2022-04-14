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監守自盜毒品遭監察院糾正 調查局：深切檢討改進

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

調查局航業處基隆站爆發遺失6.5公斤安毒，迄今下落不明，且前組長徐宿良長期監守自盜，顯示各項管控機制失靈，嚴重傷害調查局形象，監察院昨天通過糾正調查局、航業處及航基站，調查局對此發新聞稿表示，接受監察院糾正，深切檢討改進。

調查局指出，該局2010年11月得知航基站保管毒品流向不明，立即責成北機站成立專案小組，報請桃園地檢署偵辦。過程中，主動發掘徐宿良侵占扣案毒品並轉售牟利等不法犯行。

檢察官於2011年7月對徐宿良等人提起公訴，全案除刑事責任追查，也將相關資料送請監察院調查相關人員之行政違失責任，配合監察院之調查作為。

調查局指出，案發後立即針對案件管控流程、扣押物保管制度、毒品鑑定機制、人事輪調年限等提出具體檢討改進措施，對於監察委員糾正本局立案偵處過程草率、未落實案件進度之管控等缺失，將逐一檢討改進。

監委指出，航基站偵辦海關移送內藏毒品航空郵包案件，承辦人員調查後無法查悉嫌疑人，原先擬以無主物向地檢署報結，但扣案毒品送驗期間，竟在站內因為不明原因遺失，至今未尋獲。

航基站從承辦人、組長到業管副主任因怕遭受行政究責，竟商議向上級長官隱瞞該情，共同撰擬不實復函內容，向檢察官謊稱扣案證物已送調查局鑑識單位鑑定中，導致檢察官陷於錯誤，將該案件暫行簽結，妨害刑事案件後續偵辦及扣案證物的保全。

徐宿良從2012年起竊占、調包其餘6案扣案毒品，先後多達9次，再交由竹聯幫分子對外販售，不法獲利超過1億6808萬元，嚴重殘害國人身心健康，且執法人員知法犯法，嚴重傷害調查局的形象。

調查局爆發毒品監守自盜遭監察院糾正。圖／資料照片
調查局爆發毒品監守自盜遭監察院糾正。圖／資料照片

毒品 監察院 檢察官

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