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兄涉毒羈押弟懷疑抓耙子是他 派出所前砸車下場曝光

聯合報 / 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名何姓男子因哥哥上個月涉及毒品案被屏東警方逮捕遭羈押，何男懷疑郭姓男子暗中搞鬼，昨相約郭至楠梓區興楠路談判，雙方起口角，郭男跳上李男BMW座車逃逸，何男和8名同夥駕2車追上高速公路，郭用Google就近找鳳山分局忠孝派出所，2人還來不及下車求救，何男等人下車持球棒狠砸BMW，警方從派出所衝出，以辣椒水、齊眉棍制伏8嫌。

警方調查，該起事故為毒品糾紛，何姓男子（21歲）的哥哥上個月涉及毒品案件，被屏東警方逮捕後，遭法院裁定羈押；何男懷疑哥哥遭郭男陷害，昨天深夜，邀約郭男至興楠路家事法院前談判，雙方一言不合，郭男趁隙搭乘李姓男子駕駛的BMW逃逸。

何男隨即和同夥分別駕駛賓士車和SKODA車尾追，李男沿路逃往高雄市鳳山方向的建國路交流道後，同車郭男以Google尋找鄰近派出所尋求協助，找到忠孝派出所後，將車疾駛至派出所前，但2人還來不及下車，BMW就被2車左右夾擊。

何男等人無視派出所就在眼前，其中5人從車上下來，分持棍棒攻擊BMW，並以腳踹車，李男一度想突圍衝撞，但被2車堵住去路，李男頭部受傷；當時派出所員警見狀紛紛衝出，警方分別拿辣椒水和齊眉棍朝嫌犯噴灑，最後將3車10人逮捕。

警方在何男等人的車上起出長短棍棒、摺疊刀、信號彈2枚、K他命及K盤1個等兇器及違禁品等物，訊後全案分別依妨害秩序、妨害自由、傷害及違反毒品危害防制條例、毀損及強制等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

李男駕寶馬車搭載郭男逃至鳳山分局忠孝路派出所前，車子仍遭對方人馬圍堵，警網衝出制止。記者石秀華／翻攝
李男駕寶馬車搭載郭男逃至鳳山分局忠孝路派出所前，車子仍遭對方人馬圍堵，警網衝出制止。記者石秀華／翻攝
警方將兩派人馬共10人逮捕後，一一帶回派出所內查辦。記者石秀華／翻攝
警方將兩派人馬共10人逮捕後，一一帶回派出所內查辦。記者石秀華／翻攝
警方在嫌犯身上及座車中查扣信號彈2枚、棍棒1支、折疊刀1把、K他命及K盤1個等物。記者石秀華／翻攝
警方在嫌犯身上及座車中查扣信號彈2枚、棍棒1支、折疊刀1把、K他命及K盤1個等物。記者石秀華／翻攝

BMW 毒品 屏東

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