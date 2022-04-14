租屋處種植467株大麻 老鳥帶菜鳥種毒又被抓

雲林地檢署日前查獲虎尾鎮有人利用租屋處種植467株大麻，經2個月埋伏、跟監後，在本月12日執行拘提、搜索，緝獲26歲黃男、18歲陳男、25歲廖男及22歲陳男等4名嫌疑人，現場也查獲大麻成品1批及相關栽培、乾燥設備，因有串供、逃亡之虞，檢察官訊後於本月14日凌晨向法院聲請羈押禁見獲准。

4名男子中有人有種植前科，老鳥帶菜鳥將雲林縣虎尾鎮租屋處改建成適合大麻花生長的溫室環境，購買培養土搭建花架，栽種、製造大麻販售圖利，定時灌溉、施肥，將大麻花葉風乾後，以真空袋或大麻捲菸形式進行販售，更豢養兇惡比特犬，防止他人接近。

歷經2個月密集蒐證，檢警掌握這4人栽種、製造大麻的位置，立刻向法院聲請搜索票，在本月12日前往搜索，當場查獲大麻植株467株、大麻成品1批及相關栽培、乾燥設備，隨即依法逮捕、拘提被告4人，當場查扣毒品及製毒工具。

檢察官訊問後，認為4名嫌犯涉犯毒品危害防制條例製造、販賣毒品等重罪，恐有逃亡、勾串疑慮，所以在本月14日凌晨向法院聲請羈押禁，法院也立即同意。

種植大麻的4人依毒品危害防制條例送辦，販毒處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新臺幣一千五百萬元以下罰金；種植大麻處五年以上有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金。由檢察官段可芳指揮內政部警政署刑事警察局偵查第六大隊、第八大隊、雲林縣警察局刑事警察大隊、虎尾分局、嘉義市政府警察局第二分局共同偵辦。