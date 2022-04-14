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毒品官司無視公權力 派出所前砸車遭送辦

中央社 / 高雄14日電

高雄市深夜發生毒品糾紛飛車街頭追逐。李、郭兩男駕駛BMW，遭何男為首8人分乘2車緊追，即便李男車開到派出所求救，仍遭對方無視公權力下車持棍棒攻擊。全案訊後遭警送辦。

轄區高雄市政府警察局鳳山分局訊後今天將何男等人，依妨害秩序、妨害自由及傷害罪嫌移送高雄地檢署偵辦；另受傷的李男有強制、毀損等違法行為一併送辦。

昨天深夜11時多，一輛白色BMW急駛停在鳳山警分局忠孝派出所前方，隨後遭BENZ、SKODA兩部自小客左右夾擊，車上等人下車分持棍棒、腳踹攻擊，造成開車的54歲李男頭部受傷。執勤員警見狀呼叫快打警網支援、並出動所內備勤人員，以辣椒水迅速制伏鬧事雙方。李男送醫幸無大礙。

警方調查，李男、同車的20歲郭男，與21歲何男為首8人，雙方因毒品案訴訟糾紛產生嫌隙，相約楠梓區高速公路下談判發生衝突。李、郭趁隙駕車離去，見何男等人一路緊追在後，就近在建國路下交流道，透過Google尋找鄰近派出所求援。

派出所呼叫快打警網支援，噴辣椒水、持齊眉棍，以優勢警力當場逮捕在場10人，查扣信號彈2枚、棍棒1支、折疊刀1把、K他命及K盤1個。

毒品 高雄市 BMW

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