聽新聞
test
0:00 / 0:00
兄弟遇警盤查兄急丟包毒品 後方尾隨女警全都錄
高雄一對莊姓兄弟檔騎機車雙載，後座的哥哥發現員警尾隨在後，頻頻轉頭查看，引起警方懷疑趨前盤查，哥哥下車後面對攔查員警，從口袋中取出兩小包毒品由身後丟棄在一旁草叢，以為神不知鬼不覺，沒想到後面的員警目睹了丟包過程，兩人百口莫辯，全案訊後依毒品危害防制條例送辦。
鼓山分局中洲派出所所長洪任宏、警員陳乃榕，12日下午1時許，行經旗津區中洲三路時，發現一輛雙載機車後方乘客，不時回頭張望，因行徑詭，兩名員警決定趨前盤查。
所長請騎士靠邊停車時，兩人下車配合盤查，但後座乘客卻趁所長盤查時，迅速從口袋拿出兩包小塑膠袋丟向草叢，再故作鎮定接受盤查，後方尾隨前來的女警看見這一幕，悄悄向所長報告。
警方從草叢撿起兩包以透明塑膠袋包裝的白色粉末，詢問莊姓兄弟檔，兩人極力否認持有，表示不清楚為何會有這兩包透明塑膠袋，也不知道裡面裝什麼東西。
直到警方告知盤查過程皆有錄影錄音，哥哥才坦承這兩包白色粉末是第一級毒品海洛因（毛重0.55公克），並聲稱自己手背要開刀，需盡快離開，還老練地要求函送即可，不過警方詢問後，還是依法移送高雄地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言